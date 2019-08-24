تسريب مواصفات الهاتف Oppo Reno 2F، وسيضم أربع كاميرات في الخلف والمعالج MediaTek Helio P70

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series في اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري. وبناء على ما يٌقال، فسوف تضم هذه السلسلة ثلاثة هواتف ذكية في البداية تشمل Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2Z و Oppo Reno 2F. وبالنسبة لمواصفات كل من Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2Z، فقد تم تسريبها بالفعل، والآن حان الوقت لنطلع على المواصفات التقنية للهاتف Oppo Reno 2F أيضًا.

ووفقا لتقرير جديد، فيبدو أن الهاتف Oppo Reno 2F سيضم معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وشاشة AMOLED بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا التقرير الجديد أيضًا أن الهاتف Oppo Reno 2F سيضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. وعلى ذكر الكاميرات، فقد قيل أن الهاتف Oppo Reno 2F سيوفر تقريب رقمي يصل إلى ×10 على غرار الهاتف Oppo Reno 2Z، ولكن على عكس الهاتفين الأخرين اللذان يأتيان مع الوضع Ultra Dark Mode، فالهاتف Oppo Reno 2F سيحصل على الوضع Ultra Night Mode 2.0 بدلاً منه.

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على عكس الهاتف Oppo Reno 2 الذي سيضم كاميرا أمامية بتصميم Shark Fin، فالكاميرا الأمامية في الهاتف Oppo Reno 2F ستكون منبثقة بحيث ستنبثق من وسط الإطار العلوي للهاتف على غرار الهاتف Oppo Reno 2Z. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المحتمل أيضًا أن يتم الإعلان عن الهاتف Oppo Reno A في الحدث المقرر عقده يوم 28 أغسطس.