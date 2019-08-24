الهاتف Lenovo A6 Note يظهر في صور رسمية قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - تستعد شركة Lenovo لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يُدعى Lenovo A6 Note مع العلم بأنه تم للتو نشر أولى الصور الرسمية لهذا الهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo من قبل نائب رئيس الشركة، السيد Chang Cheng. حصل هذا الهاتف في وقت سابق على شهادة NBTC في تايلاند، كما ظهر على منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يحمل الإسم الرمزي L19041.

بينما لم نحصل على الكثير من التفاصيل حول المواصفات، فقد كشفت لنا منصة إختبارات الأداء Geekbench أن الهاتف Lenovo A6 Note سيضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وأنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

وفي حالة إذا قمت بإمعان النظر في الصور الرسمية التي تم نشرها لهذا الهاتف، فسوف تجد بأن الهاتف Lenovo A6 Note الجديد سيصل مع شاشة نحيفة الإطار تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، ومع كاميرتين في الواجهة الخلفية يتواجد بجانبها الفلاش LED ومستشعر بصمات الأصابع. وبالإضافة إلى ذلك، سيأتي هذا الهاتف كذلك مع منفذ السماعات 3.5mm في الجانب العلوي ومنفذ MicroUSB في الجانب السفلي.

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وعندما يتعلق الأمر بدرج الشريحة SIM، فهو سيتواجد في الجانب الأيسر من الهاتف بينما ستتواجد أزرار التحكم بالصوت وزر التشغيل في الجانب الأيمن. وتكشف لنا هذه الصور كذلك أن الهاتف Lenovo A6 Note سيصل إلى السوق بلونين مختلفين على الأقل، وهما الأزرق والأسود. عمومًا، ستقوم شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Lenovo A6 Note قريبًا في حدث خاص ستعقده الشركة بالعاصمة الصينية، بكين.