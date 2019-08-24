هل يمكن أن تكون هذه هي الساعة الذكية Apple Watch Series 5 القادمة من آبل؟

فاطمة أيت طالب - دبي - نعلم أنه من المتوقع أن تصل الساعة الذكية Apple Watch Series 5 في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هل يمكن أن يكون قد تم تسريب أول صورة واقعية لهذه الساعة الذكية؟ في منشور على موقع Slashleaks، تم عرض صورة لساعة Apple Watch تحمل الإسم الرمزي A21157، والذي يبدو أنه الإسم الرمزي للساعة الذكية Apple Watch Series 5.

تم نشر الصورة في الأصل على شبكة إنستاجرام من قبل الإنستاجرامر الفرنسي Steven Huon. ومن غير الواضح ما مدى دقة هذه الصورة مع العلم بأنه أصبح من السهل هذه الأيام تعديل الصور. ومع ذلك، يبدو ما نراه في هذه الصورة منطقيًا لأنه في العام 2018، قامت شركة آبل بتحديث تصميم Apple Watch لمنحها شاشة أكبر قليلاً.

هذا يعني أنه من غير المرجح أن تقوم شركة آبل بتغيير تصميم الساعة الذكية Apple Watch مرة أخرى بهذه السرعة، لذا فمن المحتمل أن تكون الصورة التي نراها هي للساعة الذكية Apple Watch Series 5، ولكن من المتوقع أن تستضيف شركة آبل حدثًا في شهر سبتمبر المقبل للإعلان عن تشكيلة iPhone 11 Series الجديدة، لذلك ربما نسمع عن الساعة الذكية الجديدة أيضًا في هذا الحدث.

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أحدث التقارير التي وردتنا في الأونة الأخيرة تقول أننا سنرى طرازات جديدة مصنوعة من السيراميك والتيتانيوم من الساعة الذكية Apple Watch Series 5، وهي الطرازات التي سيتم عرضها للبيع جنبًا إلى جنب مع الطرازات المعتادة المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.