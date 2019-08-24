تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة البحث عن نصوص في الصور في تطبيق Google Photos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعمل محرك بحث Google Photos بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم المستخدمين في البحث بتجربة سلسلة وسريعة عن فئات الصور المختلفة، ومن جديد تستعد جوجل لدعم التطبيق بتجربة جديدة في البحث عن النصوص داخل الصور.

يأتي محرك بحث صور جوجل بتقنية الذكاء الإصطناعي ليدعم البحث عن ألوان أو تعبيرات محددة في الصور، وفي تحديث قادم تنتقل جوجل إلى دعم التطبيق بميزة جديدة تتيح من خلالها البحث عن النصوص داخل الصور، ليكون محرك البحث أكثر كفاءة.

ويمكن من خلال الميزة الجديدة كتابة عبارة أو نص محدد داخل الصور أو لقطات الشاشة، ومن ثم يمكن للمستخدم نسخ النصوص التي تظهر داخل الصور من خلال النقر على زر Lens في الجزء السفلي من تطبيق الصور، حيث يمكن وضع علامة على النص للنسخ واللصق في موقع أخر.

Advertisements

يذكر أن الميزة الجديدة مازالت تحت التطوير الآن في تطبيق Google Photos، حيث يعمل المحرك الآن على محاولة تفسير النصوص والإختصارات باللغات المختلفة، ومن المتوقع أن تعمل هذه الميزة بكفاءة أكبر خلال الأشهر المقبلة.

المصدر

اعلان

