فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل الثاني من سلسلة هواتف Oppo Reno Series في الأسبوع المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد بدأت الإعلانات التشويقية الرسمية بالظهور فعلاً على التلفزيون الصيني. نشرت الشركة ثلاث إعلانات تشويقية قصيرة تبلغ مدتها 15 ثانية، مدمجة في فيديو واحد في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وسنترك الفيديو يتحدث عن نفسه :
سيضم الهاتف Oppo Reno 2 المعالج Snapdragon 730G، وسيأتي مع تقريب يبلغ ×20 وميزات أخرى تشمل Ultra Dark Mode و Ultra Steady Mode. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن الهاتف Oppo Reno 2 سيُوفر تقريب هجين يبلغ ×5 وتقريب رقمي يبلغ ×20، مما يعني أن الهاتف Oppo Reno 2 الجديد سيفتقر إلى الكاميرا المُقربة التي تستند على مبدأ المنظار.
جاء الجيل الأول من سلسلة هواتف Oppo Reno Series مع كاميرا أمامية منبثقة تستند على تصميم Shark Fin، ويبدو أن شركة Oppo ستحتفظ بنفس التصميم في الجيل الثاني، فجميع الصور والتسريبات السابقة تؤكد ذلك. وعلى ذكر الكاميرات، فقد تردد أن الهاتف Oppo Reno 2 سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
الأسعار ومواعيد التوافر هي المعلومات الوحيدة المفقودة حاليًا تقريبًا، ولكن نحن نتوقع أن نحصل على هذه المعلومات عندما تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن السلسلة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أولى الإعلانات التشويقية لسلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series تظهر على الويب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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