Huawei تُشوق للمعالج HiSilicon Kirin 990، وسيصل يوم 6 سبتمبر

فاطمة أيت طالب - دبي -

قبل إنعقاد معرض IFA 2019 في أوائل شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين، أكدت لنا شركة Huawei للتو أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن معالجها الرائد الأحدث HiSilicon Kirin 990 في مؤتمرها الصحفي الذي ستعقده في اليوم 6 سبتمبر. أصدرت الشركة الصينية للتو فيديو تشويقي قصير تؤكد لنا فيه أن معالجها الرائد الجديد سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع العلم بأن بعض الشائعات السابقة لمحت إلى أن مودم 5G سيكون مدمجًا في المعالج الجديد.

سيتم إنتاج المعالج HiSilicon Kirin 990 بإستخدام تكنولوجيا 7nm EUV من قبل شركة TSMC، وهي تكنولوجيا التصنيع التي ستوفر كثافة ترانزستورات أكبر بنسبة 20 في المئة، وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة في إستهلاك الطاقة.

تشير معلومات أخرى إلى أن المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد سيسمح للمستخدمين بتسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية مما يجعله أول معالج من شركة Huawei يوفر هذه الميزة. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أن يضم المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد أيضًا وحدة مُحسنة للمعالجة العصبية تستند على معمارية Huawei Da Vinci.

بالنظر إلى أن سلسلة هواتف Huawei Mate Series تميل إلى أن تأتي مع معالجات Huawei الرائدة الأحدث أولاً، فيجب أن نتوقع من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series أن تأتي مع المعالج HiSilicon Kirin 990 الجديد. سنبقى على تواصل بمجرد ظهور المزيد من المعلومات.

Are you ready for #5G? It's time to #RethinkEvolution as the #Huawei Kirin Chipset launches us into the future #HuaweiIFA2019 pic.twitter.com/5T60b9QjPj