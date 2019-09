خدمة Google Photos تبدأ بتوفير ميزة البحث عن النصوص في الصور للمستخدمين

فاطمة أيت طالب - دبي - إشتهرت خدمة Google Images بالذكاء الإصطناعي الخاص بها والقدرة على البحث حسب الأشياء الموجودة في صورك، بما في ذلك الألوان والحيوانات وتعابير الوجه. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلت خدمة Google Images على ميزة جديدة تتيح لك البحث عن صورك عن طريق النصوص المكتوب عليها. ليس ذلك فحسب، بل ستُوفر عنك جهود التحرير.

حاليًا، يمكنك الإنتقال إلى تطبيق Google Photos الخاص بك وكتابة أي نص تعرفه على الصورة التي تبحث عنها. إذا كنت ترغب في نسخه، فما عليك سوى النقر فوق زر Lens في الأسفل وستحصل على إمكانية نسخ ولصق الكلمات المميزة. ومع ذلك، فإن تجربتنا مع بعض الملاحظات المكتوبة بخط اليد توضح أن شركة جوجل تكافح مع الكلمات المختصرة والكلمات الأقل شهرة.

تعمل ميزة البحث عن طريق النص أيضًا على المتصفح، ولكن لا يمكنك إستخدام Google Lens لأسباب واضحة. كما أنها تكافح مع الكلمات المموجة والرموز الأجنبية، لذلك، يجب أن تلتزم بالحروف المطبوعة والخطوط المعروفة في الوقت الراهن.

كشفت تجربة سريعة أن محرك الذكاء الإصطناعي لشركة جوجل يمكنه التعرف على سيارة Nissan في الشوارع، ولكن لا يمكنه معالجة دعوة تحتوي على كلمة ” Nissan “، لذلك لا تزال الخدمة بحاجة إلى المزيد من الوقت قبل أن تُصبح مثالية.

You spotted it! Starting this month, we’re rolling out the ability to search your photos by the text in them.



Once you find the photo you’re looking for, click the Lens button to easily copy and paste text. Take that, impossible wifi passwords 😏