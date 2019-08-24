الهاتف Oppo Reno 2Z يظهر في صور مسربة واقعية، ويظهر مع أربع كاميرات في الخلف وشاشة خالية من القطع

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة Oppo حدثًا كبيرًا في اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series. وحتى ذلك الحين، فقد بدأنا في الأيام القليلة الماضية نسمع أكثر وأكثر أن هذه السلسلة ستشمل أكثر من مجرد هاتف ذكي واحد منذ اليوم الأول. وعلى ذكر ذلك، فقد رأينا بالأمس تسريبًا للهاتف Oppo Reno A، واليوم حان الوقت بالنسبة لنا لرؤية الهاتف Oppo Reno 2Z في أولى الصور المسربة الواقعية على الإطلاق.

يشير الإسم إلى أن الهاتف Oppo Reno 2Z سيأتي ليحل محل الهاتف Oppo Reno Z الحالي الذي وصل إلى السوق في شهر يونيو الماضي فقط. على عكس هذا الطراز، فالهاتف Oppo Reno 2Z لا يتوفر على أي قطع أو ثقب على مستوى الشاشة، وهذا بسبب وجود الكاميرا الأمامية المنبثقة. في الخلف، يمكننا أن نرى أربع كاميرات مرتبة رأسيًا، مع فلاش LED مزدوج إلى اليمين.

يوجد منفذ السماعات 3.5 ملمتر في الجزء السفلي بالقرب من منفذ USB Type-C ومكبر الصوت. ووفقا لتقرير سابق، فينبغي أن يضم الهاتف Oppo Reno 2Z شاشة AMOLED حساسة للمس بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P90، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB.

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الكاميرا الأساسية في الهاتف Oppo Reno 2Z ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، وسيتواجد بجانبها كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميغابكسل لإستشعار معلومات العمق في كل من الصور ومقاطع الفيديو. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 16 ميغابكسل. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد سمعنا أيضًا بأن الهاتف Oppo Reno 2Z سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

سيتم إطلاق الهاتف Oppo Reno 2Z في الهند مقابل أقل من 25000 روبية هندية، وهو ما يعادل 348 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.