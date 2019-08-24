تكنولوجيا: تسريبات جديدة تشير إلى معالج MediaTek MT5670 في جهاز OnePlus TV المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة وان بلس إصدارها الأول من أجهزة التلفاز الذكية OnePlus TV في حدث يعقد الشهر المقبل، وفي تسريبات نشرت اليوم أشير إلى أن جهاز OnePlus TV يأتي بمعالج من MediaTek يظهر في التسريبات برمز MT567.

رصدت بعض من مواصفات جهاز OnePlus TV في تسريبات جديدة اليوم عبر مطوري منصة Google Play، حيث تقدم وان بلس هذا الإصدار بحجم 55 إنش مع شاشة OLED، ويظهر في التسريبات برمز “Dosa”، كما يأتي جهاز التلفاز بمعالج MediaTek MT5670، ويضم كرت الشاشة Mali-G51.

أيضاً من المقرر أن يأتي جهاز OnePlus TV بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android Pie، كما يدعم دقة عرض 1080 بيكسل، مع دعم التبديل إلى دقة 4K.

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ولقد أشار Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أن جهاز تلفاز OnePlus TV سيضم واجهة “improved UI” التي ترتكز على نظام تشغيل Android Pie، على أن تأتي الواجهة بتجربة جديد تتيح الإتصال السلس بين جهاز التلفاز والهواتف الذكية، مع ميزة إدخال النصوص على التلفاز عبر هواتف وان بلس الذكية.

من جانب أخر لن يأتي جهاز تلفاز OnePlus TV بمستوى تسعير منخفض كما في أجهزة تلفاز Mi TV من شاومي، حيث يأتي الجهاز بمستوى تسعير أعلى كما في إصدارات الشركة من الهواتف الذكية، إلا أن الجهاز سيأتي بمستوى تسعير أقل من إصدارات سامسونج وسوني.

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