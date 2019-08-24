سامسونج تُطلق التطبيق 3D Scanner من أجل الهاتف +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبح الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 متاحين الآن للشراء بشكل رسمي في أكثر من 70 دولة، وللإحتفال بهذه المناسبة الهامة، قامت شركة سامسونج بإطلاق تطبيق جديد. نحن لا نمزح هنا، فهذا التطبيق الجديد يُدعى 3D Scanner وتوقيته يتزامن مع إطلاق +Galaxy Note 10. ذلك لأن التطبيق يستخدم كاميرا Time Of Flight على ظهر هذا الهاتف للسماح لك بمسح وإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لعناصر في الحياة الواقعية. نظرًا لأن Galaxy S10 5G و Galaxy A80 يضمان أيضًا كاميرات Time Of Flight، فينبغي أن يدعموا هذا التطبيق الجديد أيضًا.

أصبح تطبيق 3D Scanner الآن متاحًا على متجر Galaxy Store التابع لشركة سامسونج، ويمكنك الحصول عليه بنفسك من خلال النقر على هذا الرابط على هاتفك أو فقط إبحث عن إسمه في المتجر. بعد تثبيته، يمكنك الوصول إليه مباشرة مثل أي تطبيق آخر، أو من خلال Bixby Vision إذا كنت ترغب في ذلك بحيث يمكنك فتح تطبيق الكاميرا والنقر فوق Bixby Vision، ثم إنتقل إلى لوحة التطبيقات وستراه هناك.

Advertisements

لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لعنصر في الحياة الواقعية بإستخدام تطبيق 3D Scanner الجديد، فأنت بحاجة إلى إجراء مسح له من جميع الإتجاهات، وتأكد من عدم وجود شيء آخر حول هذا العنصر المذكور أثناء القيام بذلك. بخلاف ذلك، سينتهي الأمر بمجرد فحص التطبيق. توصي سامسونج بإستخدام هذه الأداة مع العناصر التي يتراوح حجمها بين 20 و 80 سنتمتر. بمجرد حصولك على النموذج الثلاثي الأبعاد، يمكنك إنشاء صورة متحركة GIF منه لمشاركته مباشرة مع الآخرين، أو إضافة النموذج إلى الصور ومقاطع الفيديو التي إلتقطتها بإستخدام كاميرا الهاتف.