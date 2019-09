مواصفات التلفاز الذكي OnePlus TV تطفو على السطح، وسيضم معالج من MediaTek و3GB من الرام

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا شركة OnePlus بالفعل أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول في شهر سبتمبر المقبل، وأكدت لنا كذلك أنه سيضم شاشة تستند على تكنولوجيا QLED بحجم 55 إنش. الآن ظهرت بعض التفاصيل الإضافية حول هذا التلفاز الذكي القادم من الشركة الصينية.

تكشف صورة ملتقطة للشاشة لما يبدو أنه إدراج على Google Play Developer Console أن التلفاز الذكي OnePlus TV، والذي يحمل الإسم الرمزي ” Dosa ” سيعمل بالمعالج MediaTek MT5670 الذي سيضم أيضا معالج الرسوميات Mali-G51. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا التلفاز الذكي القادم من شركة OnePlus سيضم 3GB من الذاكرة العشوائية، وسيعمل بنظام Android 9 Pie. وتشير البيانات إلى أن دقة الشاشة في هذا التلفاز الذكي تبلغ FullHD، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الشاشة تتحول إلى دقة 4K عند الحاجة.

في مقابلة مع موقع Gadgets360، كشف الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau أن التلفاز الذكي القادم من الشركة سيضم ” واجهة مستخدم مُحسنة ” فوق نظام Android TV وأنه سيُوفر تجربة مُحسنة لمستخدمي هواتف OnePlus الذكية، مثل تقديم طريقة ” سلسة ” لكتابة نص على التلفزيون بإستخدام هاتف OnePlus.

قال السيد Pete Lau كذلك أن التلفاز الذكي OnePlus TV لن يكون إقتصاديًا بقدر سلسلة التلفزيونات Xiaomi Mi TV Series التابعة لشركة Xiaomi لأن الشركة تُركز فقط ” على تحديد مكانة رائدة “، وأنها تقوم بمقارنة التلفزيون الذكي الخاص بها بالتلفزيونات الذكية المتميزة المُقدمة من شركات مثل سامسونج و LG و Sony.

ومع ذلك، سيكون تلفاز OnePlus TV أرخص قليلاً من التلفزيونات الذكية المُقدمة من شركات مثل سامسونج و Sony بسبب شراكة OnePlus الإستراتيجية مع متجر أمازون. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إطلاق تلفاز OnePlus الذكي لأول مرة في الهند، ولكن هناك خطط من شركة OnePlus لعرض هذا التلفاز للبيع في أسواق أخرى، على الرغم من أنه ليس لدى الشركة الصينية إطار زمني لذلك حاليًا.

More info on the @OnePlus TV "OnePlus_Dosa_IN" I talked about yesterday.



It's using a Mediatek MT5670 (no info found on it, so far) with a good Mali-G51 MP3 GPU. And of course, #AndroidTV 9.



ATV only allows 1080p for the TV menus, don't worry TV is 4K for compatible content. pic.twitter.com/RuS8TgYBJF