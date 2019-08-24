تكنولوجيا: كاميرة Face ID تدعم مجال رؤية أوسع في هواتف الأيفون 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق إصدارات ابل هذا العام من هواتف الأيفون بمجموعة من التحسينات الهامة، وفي تقرير جديد نشر مؤخراً أشير إلى أن ابل تعزز كفاءة كاميرة Face ID لتعمل على تغطية نطاق أكبر، كما تدعم تصميم هواتف الأيفون بمعايير أعلى للمقاومة.

لا شك أن شركة ابل تحتاج إلى التركيز على كفاءة تصميم ومواصفات إصدارات هذا العام من هواتف الأيفون، لتعود حصة الشركة السوقية من مبيعات الهواتف الذكية للنمو من جديد، لذا تشير الكثير من التوقعات إلى مجموعة من التحسينات المرتقبة في إصدارات الأيفون 2019.

ولقد جاءت أحدث التقارير بمزيد من التفاصيل حول التحسينات المتوقعة في هواتف الأيفون 2019، والتي يأتي من بينها كاميرة Face ID التي تتميز هذا العام بمجال رؤية أكبر من عدة زوايا لتدعم المستخدم في التسجيل في الهاتف عند تثبيته على سطح المكتب على سبيل المثال.

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ولقد أكدت العديد من التسريبات على أن ابل تقدم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية في إصدارين أو أكثر من هواتف الأيفون 2019، كما أشير أيضاً في تسريبات أخرى إلى أن أعلى إصدارات الأيفون هذا العام يأتي بقلم stylus مصغر في محتوى الصندوق.

من جانب أخر أكد التقرير الجديد على أن ابل ستقدم معالج مساعد يعرف ب “AMX” هذا العام ليدعم تجربة ألعاب بآداء أفضل على هواتف الأيقون، أيضاً من المتوقع هذا العام أن تأتي هواتف الأيفون بتصميم مقاوم للتكسير من خلال تقنية جديدة تعمل على تعزيز الهكيل النهائي لهواتف الأيفون.

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