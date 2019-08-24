تكنولوجيا: تسريبات مصورة حية تكشف عن هاتف Reno 2Z من Oppo بكاميرة رباعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Oppo مؤترمها القادم في 28 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة Reno 2، وفي أحدث الصور الحية التي نشرت اليوم، كشف عن تصميم هاتف Reno 2Z الذي يضم كاميرة رباعية ويأتي بتصميم دون النتوء العلوي في الشاشة.

كانت شركة Oppo قد أطلقت هاتف Reno Z خلال شهر يونيو الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الإصدار الجديد Reno 2Z الذي يأتي دون نتوء علوي في الشاشة، ويضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، لذا من المتوقع أن يضم هذا الإصدار الكاميرة المنبثقة.

وتضم الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية في هاتف Reno 2Z اثنان من فلاش LED إلى جانب أربع كاميرات مميزة بتصميم رأسي يتوسط الجهة الخلفية، وفي الجزء السفلي من Reno 2Z يظهر مدخل 3.5مم للسماعات، إلى جانب منفذ USB C، ومكبر grille الصوتي.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Reno 2Z سينطلق قريباً بشاشة AMOLED بحجم 6.53، تدعم جودة عرض FHD بلس، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، مع طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

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كما أشير إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Helio P90، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يأتي المستشعر الأمامي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم portrait في الصور الثابتة والفيديو.

من جانب أخر تأتي كاميرة السيلفي بمستشعر 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بسعة 4000 mAh، يدعمها تقنية الشحن السريع VOOC 3.0، ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر أقل من 348 دولار تقريباً.

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