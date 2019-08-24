هيئة الإتصالات الفيدرالية تحقق في التقارير التي تتحدث عن تخطي iPhone لحدود الإشعاعات المسموح بها

فاطمة أيت طالب - دبي - في الماضي، كانت هناك دراسات أُجريت لمعرفة ما إذا كانت الإشعاعات المُنبعثة من هواتفنا الذكية خطيرة. حتى الآن، يبدو أن هناك إجماع عام على أنها آمنة للإستخدام من قبل البشر، ولكن وفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من قبل Chicago Tribune، فهو أشار إلى أن هواتفنا الذكية تُطلق بالفعل إشعاعات أكثر مما هو مسموح به.

ووفقًا للتقرير، فهو يدعي أنه في سلسلة من الإختبارات التي قاموا بها، وجدوا أن الهواتف الذكية مثل iPhone والأجهزة الأخرى تتجاوز حدود إشعاع التردد اللاسلكي الآمن. على سبيل المثال، إتضح أثناء الإختبارات أن الهاتف iPhone 7 يُصدر إشعاعات أكثر بنحو مرتين من الحد المسموح به وتفوق مقدار الإشعاعات التي أدلت بها شركة آبل إلى الجهات التنظيمية الفيدرالية مثل FCC.

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أكدت هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC منذ ذلك الحين أنها ستحقق في هذه المزاعم خلال الأشهر القليلة القادمة لمعرفة ما إذا كانت هذه الهواتف الذكية المذكورة في التقرير تحترم معايير السلامة. ومنذ ذلك الحين، ردت شركة أبل على تقرير Chicago Tribune في بيان قالت فيه : ” جميع طرازات iPhone، بما في ذلك iPhone 7، مُصادق عليها بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC وفي كل دولة أخرى يُباع فيها iPhone. بعد المراجعة الدقيقة والتحقق لاحقًا من جميع طرازات iPhone التي تم اختبارها من قبل Chicago Tribune والمدرجة في تقريرها، نحن نؤكد أننا ملتزمون بالإمتثال لجميع الإرشادات والحدود المعمول بها للتعرض “.

تشمل الهواتف الأخرى التي تم اختبارها والتي تجاوزت أيضًا الحدود المسموح بها الهاتف Galaxy S8، ولكن إستجابت شركة سامسونج لهذا التقرير أيضًا حيث قالت أن جميع هواتفها الذكية تتوافق مع قوانين هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC.