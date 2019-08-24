لصوص يسرقون سيارة Tesla مُقفلة في أقل من 30 ثانية عن طريق خداع نظامها

فاطمة أيت طالب - دبي -

تتميز السيارات الحديثة في هذه الأيام عادة بأنظمة تتيح لملاكها فتحها أو تشغيلها من دون مفاتيح، فكل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون المفتاح في جيبك وأن تكون بالقرب من سيارتك. لا شك أن هذا هو النظام الأكثر ملاءمة مقارنة مع الحاجة إلى إخراج مفاتيحك من جيبك وفتح السيارة يدويًا، ولكن هذا النظام المتطور الجديد بدوره خلق بعض المشاكل أيضًا.

يبدو أن مثل هذه الأنظمة تتعرض للخداع في المملكة المتحدة، فمقطع الفيديو أعلاه يعرض لنا سارقين تمكنوا من خداع سيارة Tesla لتفتح نفسها، وهذا ما منحهم الفرصة لسرقة السيارة. أسوأ جزء هو أن كل هذا تم في حوالي 30 ثانية، مما يعني أن سيارتك يمكن أن تُسرق قبل أن تدرك ذلك.

ومع ذلك، يبدو أن هناك بعض الأخبار السارة والتي تتمثل في أنه لا يمكن القيام بذلك في أي مكان. وإستنادًا إلى التقرير، فيبدو أن هذا يعتمد على تضخيم الإشارات اللاسلكية التي يُطلقها المفتاح الرئيسي. الفيديو أعلاه يعرض لنا كيف قام أحد اللصوص برفع نظامه الخاص لتضخيم الإشارة، وهو الأمر الذي يخدع بدوره السيارة للإعتقاد بأن المفتاح قريب مما يسمح بفتح السيارة وتشغيل المحرك.

من غير الواضح كيف تخطط شركة Tesla أو الشركات الأخرى المُصنعة للسيارات لمعالجة هذه المشكلة المحتملة، ولكن الشركة رفضت التعليق على الفيديو.