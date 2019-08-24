تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن رقاقة Kirin 990 في 6 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي جاء في مقطع فيديو مؤخراً على أن هواوي في طريقها لعقد مؤتمر في 6 من سبتمبر خلال فعاليات IFA 2019 للإعلان الرسمي عن رقاقة معالج Kirin 990.

تدعم العملاق الصيني هواتفها الرائدة هذا العام من سلسلة Mate 30 إلى جانب هاتفها القابل للطي Mate X بإصدارها الجديد من المعالجات Kirin 990، وفي مقطع فيديو تشويقي نشر من الصين أكد على موعد الإعلان الرسمي عن المعالج.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة معالج Kirin 990 ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس من خلال مودم 5G، على أن يأتي المعالج بشريحة 5G مدمجة، لذا من المتوقع أن تأتي كل إصدارات هواوي وHonor التي ستضم معالج Kirin 990 بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

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وترتكز رقاقة معالج Kirin 990 على معمارية EUV من TSMC التي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، كما تتميز بضم عدد أكبر من الترانزستور بزيادة بنسبة 20%، أيضاً من المتوقع أن يأتي المعالج بإستهلاك أقل للطاقة، مع آداء أفضل بالتأكيد.

أيضاً من بين المميزات المرتقبة في معالج Kirin 990 دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، وهي ميزة تقدم من هواوي للمرة الأولى في معالجات Kirin، كما يأتي المعالج بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي، مع أنوية NPU جديدة ترتكز على معمارية Da Vinci من هواوي.

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