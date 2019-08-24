شركة Harley-Davidson تستكشف أيضًا فكرة إنشاء الدراجات الهوائية الكهربائية

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة الرائدة في مجال صناعة الدراجات النارية الشهيرة Harley-Davidson عن خططها لإطلاق أول دراجة كهربائية للشركة. تُعرف هذه الدراجة الكهربائية بإسم Harley-Davidson LiveWire، وهي تُعتبر أول دراجة من الشركة تعمل بالكهرباء، وهي ليست رخيصة، فسعرها يبدأ من 30 آلف دولار أمريكي. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن شيء أرخص، فقد تكون الشركة سعيدة بالإستجابة لطلباتك.

ووفقًا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Electrek، فيبدو أن شركة Harley-Davidson تتطلع إلى إستكشاف فكرة إنشاء الدراجات الهوائية الكهربائية. نعم، ما سمعته صحيح. وبطبيعة الحال، مفهوم الدراجات الهوائية الكهربائية أو الدراجات المزودة بالمحركات ليس جديدًا، لذلك نحن لسنا متأكدين بعد من الأشياء الجديدة التي ستأتي بها هذه الدراجات الهوائية الكهربائية القادمة من شركة Herley-Davidson والتي تفتقر إليها الدراجات المنافسة.

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قد تعتمد شركة Harley-Davidson ببساطة على علامتها التجارية لبيع هذه الدراجات الهوائية الكهربائية، ولكن وفقا لإعلان الشركة في إجتماعها السنوي، فهي صرحت بالقول : ” تعد أول دراجة هوائية كهربائية من شركة Harley-Davidson خفيفة وسريعة وسهلة لأي شخص يركبها. تُعتبر هذه التشكيلة الجديدة كليًا من الدراجات الهوائية الكهربائية، والمصممة للتألق في البيئات الحضرية، مجرد مثال آخر على الكيفية التي تعمل بها مبادرة Harley-Davidson More Roads بنشاط على إلهام جيل جديد من المتسابقين ذوي العجلتين في جميع أنحاء العالم “.

لا توجد أي معلومات عن الموعد المتوقع لوصول هذه الدراجات الهوائية الكهربائية أو كم يمكن أن تُكلف، ولكن بالنظر إلى العلامة التجارية للشركة وسمعتها، فنحن نعتقد بأنها لن تكون رخيصة، ولكن سيتعين علينا الإنتظار فقط ونرى ما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف.