باحثون ينجحون في إنشاء عدسات إلكترونية تعمل على تصحيح مشاكل العين البشرية

فاطمة أيت طالب - دبي - الطريقة التي تعمل بها أعيننا رائعة جدًا، فبإمكانها التركيز وإعادة التركيز على الأشياء بسرعات لا تصدق، وهو أمر لا يبدو أن معظم العدسات التي صنعها الإنسان قادرة على القيام به، أو على الأقل حتى الآن. بفضل جهود الباحثين في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة Harvard John A. Paulson School، فقد إبتكروا مجموعة من العدسات الإلكترونية التي يمكن أن تعمل بشكل أفضل من العين البشرية.

هذا لأنه على عكس التصميم الحالي للعدسات، والتي تميل إلى أن تكون ضخمة بسبب تصميمها، فهذه العدسات المتطورة تمتاز بتصميم مضغوط. يمكنها أيضًا إعادة التركيز في الوقت الفعلي بفضل استخدام عضلة الإيلاستور، ويمكن أن تعالج بعض الأمراض التي تصيب العين البشرية مثل الأستجماتيزم أو اللابُؤْرِيَّة وتحرك الصورة مما يتسبب لبعض الناس في رؤية ضبابية.

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ووفقا لـ Alan She، والذي يعتبر أول مؤلف لهذا البحث، فقد صرح بالقول : ” يجمع هذا البحث بين التقدم الحاصل في تكنولوجيا العضلات الاصطناعية وتكنولوجيا زراعة العدسات داخل العين لتشكيل عدسات قابلة للضبط يمكنها تغيير تركيزها في الوقت الفعلي، تمامًا مثل العين البشرية. نخطو خطوة إلى الأمام لبناء القدرة على التصحيح الديناميكي للإنحرافات مثل الإستجماتيزم وتحرك الصورة، والتي لا يمكن للعين البشرية القيام بها بشكل طبيعي “.

ومع ذلك، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى فعلاً هذه العدسة تصبح متاحة تجاريًا، لذلك لا تتحمس كثيرًا لفكرة رؤية العين الإلكترونية في المستقبل القريب.