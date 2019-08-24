بداية الموجة الحارة والرطوبة العالية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

تحذير من الشبورة والأتربة

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير من موجة حارة جديدة ورطوبة عالية

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إنه بداية من اليوم يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضاف شاهين، أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، بينما نسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.

نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

4- يفضل بالنسبة لكبار السن التزام المنازل وتحديدًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا

5- ارتداء ملابس خفيفية لتقليل الإحساس بالحرارة

6- عدم نزول البحر ظهرا، ويفضل النزول بعد العصر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 33

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

السلوم 22 32

سيوة 23 39

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 23 37

السويس 24 36

العريش 23 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 24 36

كاترين 19 35

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 25 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 40

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 28 38

أبو رماد 29 37

حلايب 30 35

رأس حدربة 29 36