تقرير جديد ” يؤكد ” أن شركة آبل تستعد فعلاً لإطلاق نسخة 16 إنش من MacBook Pro في وقت لاحق من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أن قررت شركة آبل التخلص من نسخة 17 إنش من MacBook Pro، كانت نسخة 15 إنش هي أكبر نسخة يمكنك الحصول عليها من حاسوب آبل المحمول. ومع ذلك، فقد يتغير ذلك في المستقبل القريب، فكما سمع البعض منكم على الأرجح، فيبدو أن شركة آبل تعمل على نسخة جديدة من MacBook Pro تمتاز بحجم 16 إنش سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وهي الإشاعة التي تم دعمها الآن من قبل تقرير آخر من وكالة الأنباء بلومبورج.

ووفقا للتقرير، فهو ” يؤكد ” أن شركة آبل تستعد بالفعل لإطلاق MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش سيتم الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام. وعلاوة على ذلك، فهذا التقرير يؤكد أيضًا أن نسخة 16 إنش الجديدة ستأتي بنفس أبعاد نسخة 15 إنش الحالية على الرغم من الزيادة في حجم الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى إستخدام إطار نحيف للشاشة.

وكان تقرير مماثل من مؤسسة IHS Markit قد لمح إلى أن MacBook Pro ذو شاشة 16 إنش القادم من شركة آبل سيأتي ليحل محل MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش. ويعتقد المحلل Jeff Lin من مؤسسة IHS Markit أن الحاسوب المحمول الجديد سيستخدم نفس معالجات Intel Coffee Lake H المستخدمة حاليًا في MacBook Pro ذو شاشة 15 إنش، على الأقل نقلا عن مصادر في سلسلة التوريد. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح أن MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش سيشهد نهاية حياته في شهر نوفمبر المقبل.

هذا إقتراح مثير للإهتمام ويشير إلى فترة صلاحية قصيرة للغاية لنسخة 15 إنش الحالية من MacBook Pro والتي تم ترقية مواصفاتها التقنية في شهر مايو الماضي فقط.

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نحن نعتقد أن شركة آبل ستواصل بيع نسخة 15 إنش من MacBook Pro لفترة قصيرة بعد إطلاق نسخة 16 إنش. من الممكن أن تتبنى شركة آبل إستراتيجية مماثلة لتلك التي تبنتها عندما قامت بإطلاق أول MacBook Pro بشاشة Retina، ففي تلك الفترة واصلت الشركة بيع الطرازات القديمة إلى جانب الطراز الجديد لفترة من الوقت. ربما يكون الطراز الجديد هو الطراز الأول من الجيل الجديد من MacBook Pro، على الرغم من أن هذه لا تزال مجرد تكهنات محضة في الوقت الراهن.

الإنتقال لإستخدام شاشة أكبر يُعتبر قرارًا غريبًا من شركة آبل، وخصوصا إذا علمنا أنها توقفت عن إنتاج MacBook Pro ذو شاشة 17 إنش في العام 2012، ونقص الحواسيب المحمولة ذات الشاشات الكبيرة في الوقت الراهن يشير بالتأكيد إلى نقص في الطلب. ومن المرجح أن يحصل MacBook Pro الجديد القادم من شركة آبل على شاشة بإطار نحيف مما يسمح له بالإحتفاظ بنفس أبعاد MacBook Pro الحالي المزود بشاشة 15 إنش على الرغم من أنه يضم شاشة أكبر بحجم 16 إنش. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا هو الحال فعلاً أم لا.

الآن، قبل أن تتحمس كثيرًا لـ MacBook Pro الجديد، فيجب أن نشير إلى أن هذا الحاسوب المحمول لن يكون رخيصًا، وذلك لأن هذا الحاسوب المحمول سيستهدف في الأساس المستخدمين المحترفين لأننا سمعنا بأنه سيكلف المستهلكين إبتداء من 3000 دولار أمريكي. ومع ذلك، فمن بين الأشياء الإيجابية في هذا الحاسوب المحمول بغض النظر عن شاشته الكبيرة، هو قدومه أيضًا مع لوحة مفاتيح جديدة تتبنى آلية المقص بدلاً من آلية الفراشة المثيرة للجدل التي رأيناها في طرازات MacBook Pro الحديثة.

على أي حال، يرجى التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، وكانت شركة آبل تخطط بالفعل للكشف عن هذا الحاسوب المحمول في الأشهر القليلة المقبلة، فيبدو أنه لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة جدًا قبل أن نتأكد من كل شيء.