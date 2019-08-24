كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن المزيد من الإعلانات على “إنستغرام”

متابعة-سنيار: أصدر مسؤولو Facebook في العام الماضي تعليمات إلى Instagram بـ “مضاعفة عدد الإعلانات في التطبيق”، وفقا لتقرير جديد في The Information.

يقدم التقرير حسابا مفصلاً للعديد من الطرق التي خرج بها فيس بوك عن السيطرة على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك خطة الشركة لإعادة تسمية التطبيق والفوضى بحركة زيارات Instagram.

في العام الماضي، وصف مارك زوكربيرج قسم استكشاف Instagram على أنه “فرصة” لزيادة الإعلانات على التطبيق.

أضاف Instagram إعلانات إلى Explore، ثم القسم الرئيسي الوحيد من التطبيق الذي سيظل بدون إعلانات، في يونيو.

كان هناك عدد من التقارير حول التوترات بين Facebook و Instagram منذ استقال مؤسسي تطبيق الصور فجأة العام الماضي.

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تخشى الشركة من أن Instagram سيتجاوز يوما ما تطبيق Facebook الرئيسي من حيث الشعبية، وهذه مشكلة لأن معظم عائدات الإعلانات على Facebook تأتي من التطبيق الرئيسي، وليس Instagram، على الأقل في الوقت الحالي، وتشير المعلومات إلى أن Facebook يريد تقريب إيرادات Instagram إلى Facebook.

ونظرا لأن Instagram لا يحتوي إلا على عدد محدود من المواضع، يمكنه أيضًا وضع الإعلانات في القصص وتغذية RSS والاستكشاف، وللقيام بذلك، يعتمد بشدة على التجارة، حيث قام التطبيق بتجربة ميزات التسوق المتكاملة وعمل وفقا للتقارير على تطبيق التسوق المستقل.

ومع ذلك، قال إنستغرام إنه لا يزال من السابق لأوانه التسوق وأن عددا قليلا فقط من الشركات كانت قادرة على استخدام ميزات الدفع الجديدة عبر الإنترنت.