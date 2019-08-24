كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| FLIT-16.. جيل جديد تماما من الدراجة الإلكترونية القابلة للطي

متابعة-سنيار: تم تصميم FLIT-16 في cambridge، بالمملكة المتحدة، بواسطة المهندس ex jaguar dave henderson، وهي ليست فقط دراجة جميلة قابلة للطي، بل هي وسيلة سلسة وسهلة.

التصميم الجميل مع حجم مطوي مدمج وجودة ركوب لا تصدق يخلق دراجة إلكترونية مثالية للركاب في المدينة الحديثة: أنيقة وسريعة وممتعة، وفقا لـ”ديف هندرسون”، القائد الفني في FLIT.

عمل ديف مع david turpin، مصمم في FLIT، لإنشاء تصميم عصري، مع أشكال هندسية بسيطة، وتم تصميم FLIT-16 لتكون كهربائية، وهي مزودة بحزمة بطارية ليثيوم أيون مخصصة تم إنشاؤها داخل الإطار، مما يجعل التصميم بسيطا، مع تقليل وزوزنها وتعظيم صلابتها.

يتم تشغيل كل من المصباح الخلفي، المدمج في الجزء الخلفي من الإطار، ويتم تشغيل المصباح الأمامي الثابت عبر شاشة المقود، ويعمل الضوء الخلفي أيضا كمصباح فرامل ويوفر رؤية ممتازة أثناء الركوب الليلي.

تزن الدراجة الإلكترونية 14 كجم فقط بما في ذلك البطارية، مما يجعلها خفيفة الوزن وسهلة الحمل، كما أن آلية قابلة للطي فريدة من نوعها تعني أنه يمكن طيها في 10 ثانية.

يتكون الإطار من سبيكة ألمنيوم سلسلة 6000 المعالجة حراريا، مما يوفر قوة ممتازة لنسبة الوزن ومقاومة التآكل، ولضمان المتانة، تم تعزيز الأسطح الملامسة الرئيسية بإدراج الفولاذ المقاوم للصدأ لتقليل التآكل.

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وقال أليكس موراي، الشريك المؤسس لشركة flit: لقد غمرنا الدعم والإثارة التي تلقيناها منذ إطلاق FLIT-16 في شهر يوليو، وقد تلقينا ردود فعل مذهلة من 100 من الدراجين والخبراء في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ونحن سعداء أيضا بفوزنا بجائزة التصميم وتم اختيارنا لجوائز بدء التشغيل من eurobike.

فازت FLIT-16 مؤخرا بجائزة “the 2019 ACID Design & IP Champion Award”، وتم اختيارها كأحد المرشحين النهائيين لجائزة eurobike.

FLIT-16 متاحة حاليا للدعم على kickstarter، وتستمر حملة التمويل الجماعي حتى 7 سبتمبر 2019.