Redmi تنشر عينة من الصور الملتقطة بإستخدام كاميرا الهاتف Redmi Note 8 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن أول مستشعر بدقة 64 ميغابكسل لكاميرات الهواتف الذكية في وقت سابق من هذا العام، والشركات المُصنعة للهواتف الذكية بدأت على الفور بالتسابق لإطلاق أول هاتف ذكي يستخدم هذا المستشعر. وكانت شركة Realme قد إستعرضت لنا بالفعل هاتف نموذجي يستخدم هذا المستشعر في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن قد يكون Redmi Note 8 Pro هو أول هاتف ذكي مزود بهذا المستشعر يصل إلى السوق.

قبل بضعة أيام من الإعلان الرسمي، قام المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، السيد Lu Weibing بنشر صورة للهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، واليوم قرر المضي قدمًا وعرض لنا ملصقًا يعرض صورة ملتقطة بإستخدام كاميرا 64 ميغابكسل للهاتف Redmi Note 8 Pro أمام المقرر الرئيسي لشركة Xiaomi.

ونظرًا إلى أن مسشتعر 64 ميغابكسل المُستخدم في الهاتف Redmi Note 8 Pro يدعم تقنية Tetracell التي تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير لإلتقاط الصور بدقة 16 ميغابكسل، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى إلتقاط صور مُبهرة. يمكنك الإطلاع على تفاصيل جيدة نسبيًا في المكاتب الموجودة في الطوابق العليا من برج Di Wang Tower، بينما من المبكر للغاية إصدار الأحكام النهائية.

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ووفقا لكافة المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فمن المفترض أن يأتي الهاتف Redmi Note 8 Pro مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومع المعالج MediaTek Helio G90T الأحدث من شركة MediaTek، ومع نظام للتبريد بالسائل أيضًا. عمومًا من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في اليوم 29 أغسطس جنبًا إلى جنب مع الهاتف Redmi Note 8.