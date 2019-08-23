الهاتف Nokia 7.2 يظهر مجددًا في المزيد من الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المرجح أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nokia 7.2 في معرض IFA 2019 المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل بالعاصمة الألمانية برلين. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور مسربة واقعية جديدة لهذا لهاتف تستعرض لنا واجهته الأمامية والخلفية.

وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية، فقد إتضح لنا من خلال هذه الصورة أن الهاتف Nokia 7.2 سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وإطار نحيف نسبيًا في جميع الجوانب بإستثناء الذقن. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فنحن نلاحظ مجددًا أن الهاتف Nokia 7.2 سيصل مع ثلاث كاميرات تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأنه تم وضع هذه الكاميرات الثلاثة في حلقة دائرية يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع.

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من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 7.2 في معرض IFA 2019 المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتف Nokia 6.2. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يضم الهاتف Nokia 7.2 معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB. وفي نفس الوقت، يُقال بأن الهاتف Nokia 6.2 سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3500mAh.