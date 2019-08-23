تسريب صورة ومواصفات الهاتف Oppo Reno A القادم من شركة Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Oppo Reno 2 قادم قريبًا، وهذا على الأقل ما تخبرنا به التسريبات والإعلانات التشويقية. سلسلة هواتف Oppo Reno Series والتي ظهرت لأول مرة قبل بضعة أشهر فقط، هي ذاهبة على ما يبدو لتتوسع أكثر وحصد المزيد من المبيعات لأن شركة Oppo تعمل أيضًا على هاتف آخر يُدعى Oppo Reno A.

يمكنك رؤية تصميم الهاتف Oppo Reno A من الأمام والخلف في الصورة أعلاه. وبالتأكيد هذا ليس هو الهاتف الذي تتوقع منه أن يأتي مع مواصفات تقنية متقدمة جدًا، ويمكنك قول ذلك بناءً على المظهر فقط. ومع ذلك، فقد أوضح المصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصورة أن الهاتف Oppo Reno A سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3600mAh.

وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك أن الهاتف Oppo Reno A سيضم كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4، وكاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. ونظرًا إلى أننا لا نرى مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للهاتف، هذا يقودنا للإعتقاد بأن الهاتف يضم هذا المستشعر على مستوى الشاشة.

Advertisements

عمومًا، الهاتف Oppo Reno A سيكون متاحًا باللونين الأسود والأزرق، وقد يتم الإعلان عنه رسميًا في اليوم 28 أغسطس جنبًا إلى جنب مع Oppo Reno 2 و Oppo Reno 2Z و Oppo Reno 2F.