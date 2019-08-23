Redmi تكشف عن تفاصيل إضافية حول Redmi Note 8 Pro، وتؤكد قدومه مع نظام للتبريد بالسائل

فاطمة أيت طالب - دبي - المسؤولين التنفيذيين في العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi فخورون جدًا بالهاتف Redmi Note 8 Pro القادم، وهم لا يستطيعون التوقف عن التشويق لهذا الهاتف. بعدما أكد لنا المدير العام للعلامة التجارية، السيد Lu Weibing أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، فقد ظهرت الآن تفاصيل إضافية حول مواصفات وتصميم هذا الهاتف.

الهاتف Redmi Note 8 Pro سيضم المعالج MediaTek Helio G90T التابع لشركة MediaTek، وهو المعالج الذي يقدم أداءً مماثلاً لأداء المعالج HiSilicon Kirin 810 التابع لشركة Huawei، على الأقل وفقا لإختبارات الأداء على منصة AnTuTu. وعلاوة على ذلك، فهو سيأتي كذلك مع نظام للتبريد بالسائل، على الأقل هذا ما تم تأكيده في إحدى الصور التشويقية التي تم نشرها اليوم والتي تقول أيضًا بأن نظام التبريد هذا سيساعد في خفض درجة حرارة الهاتف بنحو 6 درجات مئوية مما يجعل الهاتف مثاليًا لتشغيل الألعاب الأكثر تطلبًا.

سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series في اليوم 29 من شهر أغسطس الجاري، والشركة بدأت منذ يوم أمس بتلقي التسجيلات المسبقة بحيث تمكنت في غضون 24 ساعة من تلقي أكثر من 1 مليون طلب لمعرفة متى يصل الهاتف إلى السوق، وهذا ما يلمح إلى إحتمال أن تتخطى مبيعات سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series الجديدة تلك المبيعات التي حصدتها سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series.

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وجدير بالذكر أن سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series تمكنت من كسر حاجز 20 مليون وحدة مُباعة في غضون سبعة أشهر فقط، وبالتالي سيتعين على سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series الجديدة تحقيق نفس المبيعات في فترة زمنية أقصر أو مبيعات أكثر في نفس الفترة الزمنية لتحقيق المجد.