الهاتف Meizu 16s Pro سيضم حلقة الفلاش LED حول الكاميرا الثالثة

فاطمة أيت طالب - دبي - ظلت شركة Meizu مُحافظة على نفس لغة التصميم في هواتفها الذكية طيلة السنوات الماضية مع الإكتفاء ببعض التغييرات هنا وهناك. عندما وصل الهاتف Meizu Pro 16 في شهر مايو من العام 2016، كان يحتوي على فلاش LED دائري مُحيط بليزر التركيز التلقائي والمستشعرات الأخرى. عادت التقنية في شهر أبريل من العام الماضي مع سلسلة هواتف Meizu 15 Series وشقت في النهاية طريقها إلى Meizu 16s.

ووفقا لصورة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، ستبقى حلقة LED في الهاتف Meizu 16s Pro أيضًا، ولكنها الآن ستحيط بالكاميرا الثالثة في الواجهة الخلفية للهاتف بينما سيتم نقل ليزر التركيز التلقائي والمستشعرات الأخرى إلى الوحدة البيضوية الشكل التي تضم الكاميرتين الإضافيتين. في الواقع، سيتم وضع هذه المستشعرات بين هاتين الكاميرتين بالضبط.

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عندما يصل الهاتف Meizu 16s Pro مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، سيكون الهاتف الذكي الثاني للشركة فقط الذي يصل مع هذا القدر من الكاميرات بعد الهاتف Meizu 16Xs الذي يضم ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. نتوقع شيئا مماثلاً في الهاتف Meizu 16s Pro بحيث يُتوقع أن يضم المستشعر Sony IMX586 أو Samsung ISOCELL Bright GM2 في الكاميرا الأساسية، وعدسة واسعة الزاوية في الكاميرا الثانية، ونأمل أن يتم إستخدام عدسة مقربة في الكاميرا الثالثة.

وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية التي تردد بأن الهاتف Meizu 16s Pro سيصل بها، فهي تشمل معالج ثماني النوى من فئة +Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB. قبل أسبوع، قام أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة Meizu بنشر صورة رسمية للهاتف، لذلك نعرف بأن هذا الهاتف لن يضم قطعًا أو ثقبًا على مستوى الشاشة، فقط إطاران بارزان قليلاً في الأعلى والأسفل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شاشة الهاتف Meizu 16s Pro ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz وبدقة +FullHD مما يجعلها واحدة من أفضل الشاشات التي رأيناها على هاتف من شركة Meizu حتى الآن.