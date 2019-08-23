فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في الهند قبل ثلاثة أيام وسيتم عرضهما للبيع في 27 أغسطس و 4 سبتمبر، على التوالي. ومن أجل أن يحصل المشترون المحتملون على فكرة عما سيحصلون عليه، قامت شركة Realme بنشر مجموعة من الإعلانات الترويجية لكلا الهاتفين في قناتها الرسمية على اليوتيوب.
حصل كل هاتف على فيديو لعملية فتح العلبة بالإضافة إلى مقطع فيديو قصير يسلط الضوء على ميزاته المميزة. وإليكم الآن الفيديوهات الخاصة بالهاتف Realme 5 Pro :
إليكم الآن الفيديوهات الخاصة بالهاتف Realme 5 :
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوهات رسمية تستعرض لنا فتح علبة Realme 5 و Realme 5 Pro وأبرز ميزاتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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