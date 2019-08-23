فيديوهات رسمية تستعرض لنا فتح علبة Realme 5 و Realme 5 Pro وأبرز ميزاتهما

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في الهند قبل ثلاثة أيام وسيتم عرضهما للبيع في 27 أغسطس و 4 سبتمبر، على التوالي. ومن أجل أن يحصل المشترون المحتملون على فكرة عما سيحصلون عليه، قامت شركة Realme بنشر مجموعة من الإعلانات الترويجية لكلا الهاتفين في قناتها الرسمية على اليوتيوب.

حصل كل هاتف على فيديو لعملية فتح العلبة بالإضافة إلى مقطع فيديو قصير يسلط الضوء على ميزاته المميزة. وإليكم الآن الفيديوهات الخاصة بالهاتف Realme 5 Pro :

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إليكم الآن الفيديوهات الخاصة بالهاتف Realme 5 :



