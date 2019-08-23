Google Chrome سيُخبرك قريبًا عما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك قد تعرضت للإختراق

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، يبدو أن عدد الخروقات الأمنية التي نسمع عنها في إرتفاع، مما يوضح لنا أنه ربما حان الوقت لإحالة نظام الكلمات السرية للتقاعد أو على الأقل تحسينه بإستخدام ميزات أمنية إضافية مثل نظام التحقق على مرحلتين 2FA. نتخيل أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى نظامًا بديلاً لنظام كلمات المرور، ولكن في هذه الأثناء، تريد شركة جوجل تقديم بعض المساعدة للمستخدمين.

ووفقا لموقع Techdows، فقد وجد إلتزامًا في منصة Chrome Gerrit تبين فيه أن شركة جوجل تعمل على ميزة تكشف للمستخدمين عما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بهم قد تم تسريبها على الويب أثناء إستخدامهم للمتصفح Google Chrome. ما تفعله هذه الميزة هو أنه عندما تقوم بإدخال كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني، ستقوم شركة جوجل بالتحقق مما إذا كانت كلمة المرور المستخدمة موجودة في قاعدة البيانات التي تضم كلمات المرور التي تعرضت للإختراق لمعرفة ما إذا كان هناك تطابق.

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إذا إكتشف المتصفح Google Chrome أن حسابك هو واحد من تلك الحسابات التي تعرضت للإختراق، فسوف تظهر عندئد نافذة منبثقة تتيح للمستخدم معرفة ذلك. في الوقت الراهن، لا يبدو أن هذه الميزة قيد التشغيل أو مُفعلة بشكل إفتراضي حتى الآن. بدلاً من ذلك، إذا أراد المستخدمون التحقق من ذلك، فسوف يحتاجون إلى الإنتقال chrome://flags والبحث عن ” leak ” والذي ينبغي أن يأخذهم إلى ” Password leak detection “، وبعد ذلك سيكون بإمكانهم تفعيل هذه الميزة.

لاحظ أن هذه الميزة لا تزال في المرحلة التجريبية حاليًا مما يعني أنه يمكن أن تتغير في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن Google Chrome لن يكون المتصفح الوحيد الذي يُوفر هذه الميزة، فالمتصفح Mozilla Firefox يقدم ميزة مماثلة أيضًا.