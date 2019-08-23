الفيسبوك ستتيح للمستخدمين قريبًا مسح سجل التصفح الخاص بهم ووقف الإعلانات التي تقوم بتتبعهم

فاطمة أيت طالب - دبي - تتمثل إحدى ميزات الفيسبوك البديهية في عرض الإعلانات لك بناء على الأشياء التي قمت بتصفحها في الماضي. وكما أقرت الفيسبوك، فالفضل في ذلك يعود إلى مشاركة الفيسبوك لبيانات مستخدميها مع المتاجر الإلكترونية وبقية المعلنين مما يتيح لهم عرض الإعلانات ذات الصلة بإهتمامات المستخدمين.

ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن الفيسبوك ستقوم قريبًا بإطلاق ميزة جديدة على منصتها والتي ستتيح للمستخدمين مسح سجل التصفح وتعطيل التتبع، مما يعني أنه في حين أن الإعلانات ستواصل الظهور على الفيسبوك، إلا أنها لن تكون ذات صلة كما كان الأمر من قبل.

ووفقا لشركة الفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” إذا قمت بمسح نشاطك على الفيسبوك، فسنقوم بإزالة معلومات التعريف الخاصة بك من البيانات التي تختار التطبيقات والمواقع الإلكترونية إرسالها إلينا. لا نعرف مواقع الويب التي قمت بزيارتها أو ما الذي قمت بفعله هناك، ولن نستخدم أيًا من البيانات التي قمت بإزالتها لتوجيه الإعلانات إليك على Facebook أو Instagram أو Messenger. نتوقع أن يكون لهذا الأمر بعض التأثير على أعمالنا التجارية، ولكننا نعتقد أن إعطاء الناس خيار التحكم في بياناتهم هو أكثر أهمية “.

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ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تحتاج إلى تفعيل، مما يعني أنها تكون مُعطلة بشكل إفتراضي مما يتيح للفيسبوك مواصلة تتبع سجل التصفح وعرض الإعلانات ذات الصلة. هذا يعني أيضًا أنه بالنسبة للمستخدمين غير المطلعين على الأمر، فهم لن يعرفوا بالضرورة أن الميزة موجودة. أيضًا في الوقت الراهن، يجري إطلاق هذه الميزة حاليًا في كل من إيرلندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ولكن من المتوقع أن تتوسع في النهاية لتشمل المزيد من الأسواق.