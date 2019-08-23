تلفاز OnePlus TV القادم سيضم شاشة بتقنية QLED وبحجم 55 بوصة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، أعلنت شركة OnePlus أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن تلفازها الذكي الأول في شهر سبتمبر المقبل. في الوقت الذي لم تشارك فيه الشركة أي تفاصيل حول تلفازها الذكي القادم، إلا أنها أكدت لنا الآن بأن هذا التلفاز الذكي سيضم شاشة تستند على تكنولوجيا QLED وتمتاز بحجم 55 بوصة.

لا تزال التفاصيل شحيحة بشأن تلفاز OnePlus الذكي القادم، ولكن من المتوقع أن يدعم محتوى HDR10، وأن يضم مساعد رقمي يستند على الذكاء الإصطناعي، فضلا عن وحدة تحكم لاسلكية تعمل عن طريق البلوتوث. وعلاوة على ذلك، فلا يزال من غير الواضح حاليًا كم هو عدد الطرازات التي سيتم إطلاقها من هذا التلفاز في الشهر المقبل، ولكن في حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فيجب أن نتوقع وصول أربع طرازات على الأقل من هذا التلفاز إلى السوق.

سيظهر تلفاز OnePlus الذكي لأول مرة في الهند، ولكن تخطط شركة OnePlus لجلب هذا التلفاز إلى المزيد من المناطق في كل من أمريكا الشمالية والصين وأوروبا في وقت لاحق.