رسومات تخطيطية مُسربة تستعرض لنا هاتف قادم من OnePlus مع كاميرا بتصميم مستدير

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة OnePlus ستكون مشغولة جدًا إلى غاية نهاية هذا العام. ستقوم الشركة الصينية بإطلاق أول تلفاز ذكي لها في الشهر المقبل، كما أنها ستقوم بإطلاق هاتف 5G جديد قبل حلول العام 2020. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة الكثير من الشائعات حول إستعداد الشركة لإطلاق الهاتف OnePlus 7T Pro أو OnePlus 7T أو كلاهما.

يمكن أن يأتي واحد من هذين الهاتفين مع تصميم مماثل لذلك الذي تراه في الرسومات التخطيطية أدناه والتي تم تسريبها اليوم من قبل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks. يبدو أن هذه الرسومات التخطيطية تصور التصميم المحتمل لهاتف ذكي جديد تعمل عليه شركة OnePlus مع العلم بأنه تم رصد هذا الهاتف لأول مرة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وذلك عندما تم تسريب صورة من عرض تقديمي داخلي للشركة الصينية.

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يصعب في كلتا الحالتين تفويت الحلقة الدائرية للكاميرا الموجودة في الخلف. هذا من شأنه أن يمثل تغييرًا جوهريًا في تصميم الشركة التي قررت عدم تبني هذا التخطيط للكاميرا من قبل. لسوء الحظ، لا توجد أي تفاصيل إضافية حول هذا الهاتف في الوقت الراهن، ولكن هل ترغب في رؤية هاتف OnePlus المقبل مع تصميم مماثل لما تراه أعلاه؟

https://twitter.com/evleaks/status/1164519134383792133