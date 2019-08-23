«لحظة حياة أو موت».. هواوي بدماء جديدة: افسحوا المجال لدبابتنا!

الموجز

نشرت جريدة العربية تصريحات مؤسس هواوي رين تشينغ، الذي قال : إن الشركة تعتزم خلال العام الحالي الإنفاق أكثر على معدات الإنتاج لضمان استمرارية الإمداد، وتقليص الوظائف الزائدة، وتقليل المديرين غير الأكفاء، وذلك في وقت تعيش فيه الشركة "مسألة حياة أو موت" في أعقاب قيود التصدير الأميركية.

وتأتي تصريحات رين في حين أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي أنها ستمدد المهلة المقدمة لشركة هواوي التي تسمح لها بشراء مكونات من شركات أميركية لتزويد العملاء الحاليين، ولكنها أضافت أيضًا أكثر من 40 كيانًا من كيانات هواوي إلى قائمتها السوداء الاقتصادية.

وفي مذكرة أُرسلت إلى الموظفين يوم الاثنين محملةً باستعارات عسكرية، طلب رين، البالغ من العمر 74 عامًا، من الموظفين العمل بقوة لتحقيق أهداف المبيعات مع دخول الشركة في وضع المعركة للبقاء على قيد الحياة في ظل هذه الأزمة.

وقال رين، الضابط السابق بالجيش الصيني، في المذكرة التي اطلعت عليها وكالة رويترز: "تواجه الشركة لحظة حياة أو موت".

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وأضاف: "إن كنت لا تستطيع القيام بالمهمة، فافسح المجال أمام دبابتنا لتمر، وإن كنت تريد أن تنزل إلى ميدان المعركة، يمكنك ربط حبل حول الدبابة لسحبها، الجميع يحتاج إلى هذا النوع من التصميم".

وقال رين في المذكرة: "في النصف الأول، بدت نتائجنا جيدة، ويُحتمل أن يكون ذلك بسبب أن عملائنا الصينيين كانوا متعاطفين، وأدوا ما عليهم من دفعات في الوقت المناسب، وحجم التدفق النقدي الكبير جعلها تبدو جيدة، ولكن هذا لا يمثل الوضع الحقيقي". ولكنه عبر عن ثقته في نتائج هواوي على مدار العام وقال: إنه يحتاج إلى "إنفاق الأموال وحل مشكلة استمرارية الإنتاج" من خلال زيادة الاستثمار الاستراتيجي في أشياء، بما في ذلك: معدات الإنتاج.

وقال رين: "خلال 3 إلى 5 سنوات، سوف تتدفق هواوي بدماء جديدة". وأضاف: "بعد النجاة من هذه اللحظة العصيبة في التاريخ، فإن جيشًا جديدًا سوف يولد. ماذا سيفعل؟ سوف يسيطر على العالم".

كما حذر رين من مخاطر التدفق النقدي إن لم يتم دفع المستحقات في الوقت المناسب. وطلب من الموظفين أن يكونوا متحفظين في ضمان دفع المستحقات في الوقت المناسب من قبل العملاء، وإلا فإن قلة السيولة قد تكون قاتلة للشركة.

وفرضت واشنطن على الشركة حظرًا تجاريًا في شهر أيار/مايو الماضي بسبب مخاطر على الأمن القومي. ومع ذلك، فقد سجلت هواوي قفزة في الإيرادات بنسبة 23% في النصف الأول، مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية القوية في سوقها المحلية.