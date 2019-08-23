خدمة بث الألعاب Nvidia GeForce Now تصل أخيرًا إلى منصة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - مشكلة الألعاب هي العتاد، فقد لا يكون ممكنًا بالنسبة إليك تشغيل بعض الألعاب على الحاسوب الخاص بك بسبب المواصفات التقنية المحدودة التي يتوفر عليها. هذا هو السبب في أن الكثيرين يعتقدون بأن خدمات بث الألعاب عبر السحابة يمكن أن تكون هي الطريق للمستقبل، حيث يتم القيام بكل الأحمال الثقيلة في الخوادم البعيدة وكل ما تحتاجه هو الإتصال بشبكة الإنترنت لبث تلك الألعاب على جهازك.

وعلاوة على ذلك، فخدمات بث الألعاب عبر السحابة تزيل بعض القيود، فهي تمكنك نظريًا من تشغيل ألعاب الحواسيب على الهواتف الذكية. هناك العديد من الخدمات في السوق اليوم، مثل Nvidia GeForce Now. والخبر السار هو أنه إذا كنت تفكر في إستخدام هذه الخدمة، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن خدمة Nvidia GeForce Now ستكون متوفرة قريبًا على منصة الأندرويد.

ووفقا لشركة Nvidia، فقد صرحت بالقول : ” كما هو الحال مع PC و Mac و Nvidia Shield TV، عندما يتم إطلاق تطبيق الأندرويد للأجهزة المحمولة، فسوف يكون تجريبيًا. سنستمر في تحسين التجربة وصقلها. للإستفادة الكاملة من تجربة الهاتف المحمول، نوصي بإستخدام الألعاب بإستخدام أيادي التحكم اللاسلكية مثل Nvidia Shield Controller أو Razer Raiju Mobile أو Steelseries Stratus Duo أو Glap Gamepad، لأن بعض الألعاب لن تكون قابلة للعمل على هواتف الأندرويد دون إستخدام يد التحكم اللاسلكية “.

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لسوء الحظ، لا تذكر شركة Nvidia متى ستصل الخدمة إلى منصة الأندرويد بالضبط, أو كم ستكلف هذه الخدمة. لا توجد أيضًا أي معلومات حول ما إذا كنت ستحتاج إلى الإتصال بشبكة WiFi أو ما إذا كان بإمكانك بث الألعاب عبر 4G أو 5G، لذلك نعتقد أنه سيتعين الإنتظار لفترة قبل الحصول على كافة التفاصيل.