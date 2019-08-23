سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series تصل رسميًا اليوم إلى أكثر من 70 دولة حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدأ كل من Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 رحلتهما اليوم، فهما سيُعرضان الآن للبيع في أكثر من 70 دولة حول العالم، بما في ذلك كندا وفرنسا والهند وسنغافورة وتايلاند وأستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبطبيعة الحال، سيتم عرض هذين الهاتفين للبيع بسرعة في المزيد من البلدان بحيث سيكونا متوفرين في 130 سوقًا بحلول بداية شهر سبتمبر المقبل.

Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 هما هاتفين متشابهين بإستثناء أن هذا الأخير حصل على شاشة أكبر ذات دقة أعلى وكاميرا Time Of Flight إضافية في الخلف، فضلا عن بطارية أكبر مع تقنية شحن أسرع. وعلاوة على ذلك، فالهاتف +Galaxy Note 10 يحتوي أيضًا على المزيد من الذاكرة العشوائية كما أنه يُعتبر الهاتف الوحيد بين الإثنين الذي يضم منفذ الذاكرة الخارجية MicroSD.

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في حالة إذا كنت معجبًا بالهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 وترغب في شراء واحد منهما، ولكنك تتطلع أولاً لمعرفة المزيد حولهما، فنحن نقترح عليك قراءة هذه المقالة المُفصلة هنا ومشاهدة مراجعتنا السريعة لكلا الهاتفين في الفيديو أدناه :