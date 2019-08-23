OnePlus TV يستخدم إصدار محسن من Android TV

تواصل شركة ون بلس الصينية OnePlus نشر معلومات عن تلفزيونها القادم، إذ بعد الأخبار المتعلقة بتاريخ صدوره في شهر سبتمبر بشكل حصري في الهند قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق الأخرى، والكشف عن أنه يحمل اسم (OnePlus TV)، فإن الشركة أوضحت الآن أول التفاصيل التقنية للمنتج.

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي الهندي على تويتر تغريدة توضح فيها أن التلفاز الذكي (OnePlus TV) يستخدم لوحة QLED بقياس 55 إنشًا.

ووفقًا للتقارير السابقة، فإن الشركة تطور نماذخ مختلفة من التلفاز الذكي لمختلف الأسواق، وفي حال حصول الهند على نموذج بحجم 55 إنشًا، فمن المحتمل أن تحصل مناطق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة على مقاس 75 إنشًا.

وكانت هناك الكثير من التكهنات بشأن النظام التشغيلي الذي يعمل بواسطته التلفاز الذكي (OnePlus TV)، لكن أصبح من الواضح أنه سيعمل عبر منصة (Android TV) التابعة لشركة جوجل، بدلاً من إنشاء نسخة مخصصة من أندرويد.

ويبدو أن الشركة الصينية تخطط لإجراء بعض التغييرات الطفيفة على منصة (Android TV)، بما في ذلك توفير تكامل أفضل مع هواتفها الذكية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويعني ذلك أن التلفاز الذكي (OnePlus TV) القادم سيكون له حق الوصول إلى أكثر من 5000 تطبيق ضمن متجر جوجل بلاي (Google Play).

Advertisements

وأكد بيت لاو Pete Lau، الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، بعض التفاصيل القليلة حول التلفاز الذكي (OnePlus TV)، متحدثًا عن الطريقة التي تريد بها ون بلس أن يرى الناس تلفزيونها الذكي، وأن الشركة ليس لديها مصلحة في صنع تلفزيون تقليدي.

وتحدث بيت لاو عن تسعير (OnePlus TV) قائلًا: إن الشركة ترغب في تقديم شيء مشابه للمنتجات المتميزة من سامسونج وسوني، لكن بسعر أقل.

وبالرغم من أنه من الصعوبة بمكان طرح المنتج الجديد بنصف سعر تلك العلامات التجارية الكبيرة، لكن تحركات مثل الشراكة مع أمازون تساعد ون بلس على خفض التكاليف.

وتريد ون بلس أن يكون تليفزيونها الذكي في مركز المنزل الذكي، بشكل مشابه للشاشات الذكية الكبيرة، مثل (Google Nest Hub)، ويقول لاو: إن ون بلس ستحصل على واجهة مستخدم مخصصة ومحسنة على (Android TV).

وبالنظر إلى أن جوجل لا تسمح بإجراء تعديلات كبيرة على منصة (Android TV)، فمن المحتمل أن تستخدم ون بلس تطبيقات لإنجاز هذه التغييرات، بشكل مشابه لما فعلته شاومي مع أجهزة (Mi TV) في السوق الهندية باستخدام واجهة (Patchwall).

وسيرى مستخدمو الهواتف الذكية من ون بلس تكاملًا محسنًا مع التلفزيون، وذلك بفضل التخصيصات، وأحد الأمثلة على ذلك هو الطريقة السلسة لإدخال النص على (OnePlus TV) باستخدام هاتف ون بلس الذكي.

وتقدم جوجل تطبيقًا للقيام بذلك مع أجهزة التلفاز والهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد، كما تفعل إنفيديا Nvidia الشيء نفسه مع منصتها (Shield).