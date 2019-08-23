موظفي مايكروسوفت المُتعاقد معهم يستمعون أيضًا إلى تسجيلات مستخدمي أجهزة Xbox

فاطمة أيت طالب - دبي - المساعدين الرقميين يقدمون الكثير من المساعدة للمستخدمين، فهم يتيحون لهم الحصول على كافة المعلومات والوصول إلى عدد لا نهائي من البيانات والخدمات عن طريق الأوامر الصوتية فقط، ولكن هل يمكن أن نقول بأن هذه المساعدات الرقمية مثالية؟ حسنًا، يبدو أنها ليست كذلك، فهي توفر الكثير من الراحة للمستخدمين، ولكنها لا توفر الخصوصية الكافية لهم.

لقد سمعنا مؤخرًا تقارير حول الكيفية التي تستمع بها الشركات لإستعلامات البحث الصوتية الخاصة بالمستخدمين أثناء إستخدام المساعدين الرقميين. لقد تم تنفيذ ذلك من قبل شركات مثل آبل والفيسبوك وجوجل وأمازون، ومؤخرًا، يبدو أن مستخدمي Xbox قد تأثروا بذلك أيضًا.

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هذا وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من موقع Motherboard حيث سمع من الموظفين المُتعاقد معهم أنهم كانوا يستمعون إلى التسجيلات والإستعلامات الصوتية التي تم إجراؤها على أجهزة Xbox. الآن، لتوضيح الأمور، هم لم يتجسسوا على المستخدمين، ولكن من المفترض أن يستمعوا إلى التسجيلات التي تم إلتقاطها أثناء إستخدام الميزات التي تتطلب الأوامر الصوتية في Xbox، بما في ذلك المساعد الرقمي Cortana.

ومع ذلك، وفقا للموظفين المُتعاقد معهم، يمكن في بعض الأحيان القيام بذلك عن طريق الخطأ، مما يتيح لهم التنصت على تسجيلات خاصة جدًا. سبق لشركة مايكروسوفت أن أوضحت للجميع كيف أنها تخطط لإستخدام المزيد من الموظفين البشريين لمواصلة تحليل التسجيلات، لذلك لا تتوقع أن تنتهي هذه الممارسات في أي وقت قريب.