هواتف iPhone القادمة في العام 2020 ستأتي مع شاشات OLED غير مصنوعة من قبل سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة الأعمال اليابانية Nikkei، فيبدو أن شركة آبل في المراحل النهائية لتبني شاشات OLED المُصنعة من قبل شركة BOE لإستخدامها في هواتف iPhone المُستقبلية. يبدو أن الشاشات المرنة تخضع لإختبارات صارمة، الأمر الذي يثير إحتمال أن تقوم شركة آبل بإستيراد هذا النوع من الشاشات من الصين.

يُزعم أن الشركة ستٌقرر بحلول نهاية هذا العام ما إذا كانت ستستورد شاشات OLED من أجل هواتف iPhone القادمة في العام المقبل من شركة BOE لتقليل إعتمادها على شركة سامسونج. ووفقا لمصدر على دراية بالمناقشات، فمن الممكن أن تكون شاشات OLED المُصنعة من قبل شركة BOE أرخص بنسبة 20 في المئة مقارنة مع شاشات سامسونج.

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يُشاع منذ فترة طويلة أن شركة آبل ترغب بشدة في تنويع سلسلة التوريد عندما يتعلق الأمر بشاشات OLED المصممة لهواتف iPhone. تُعد سامسونج حاليًا هي المورد الرئيسي، وهو أمر سيء بالنسبة لشركة آبل كمفهوم حتى عندما لا نأخذ بعين الإعتبار حقيقة أن سامسونج تصنع أيضًا هواتف تدخل في منافسة مباشرة مع هواتف iPhone.

ونتيجة لذلك، تردد منذ العام الماضي أن شركة آبل تجري محادثات مع شركة BOE بهدف إدراج الشركة الصينية في سلسلة توريد شاشات OLED الخاصة بها. وفي شهر مارس من هذا العام، أشارت شركة BOE إلى أنها تعتزم توريد شاشاتها لشركة آبل، ثم بدأت الأمور في الشهر الماضي تسير على نحو أسرع بسبب القيود التي فرضتها السلطات اليابانية على الصادرات نحو كوريا الجنوبية، والتي كان من المحتمل أن تؤثر على خطط الإنتاج الخاصة بشركة سامسونج.