تشكيلة iPhone 11 ستحصل نسخة مُحسنة من كاميرا Face ID، وقدرة أفضل على التصوير في البيئات المظلمة

فاطمة أيت طالب - دبي - حدث الإعلان الرسمي عن الجيل المقبل من iPhone يقترب بسرعة، ونتيجة لذلك تكسب الشائعات المحيطة بهاتف آبل المقبل المزيد من الزخم. وعلى ذكر ذلك، أكد تقرير جديد صادر عن وكالة الأنباء بلومبورج الشائعات السابقة التي قالت بأن شركة آبل تعمل على تبسيط نظام تسمية iPhone الخاص بها من خلال إستخدام اللاحقة ” Pro ” في خلفي iPhone XS و iPhone XS Max. والتغيير البارز الأخر في هواتف iPhone القادمة إلى جانب الإسم هو حصولها على ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية، وهي الكاميرات التي ستكون قادرة على الجمع بين اللقطات من الكاميرات الثلاثة لإنتاج صور عالية الدقة مع أداء أفضل في البيئات المنخفضة الإضاءة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى المستخدمين خيارات جديدة للمعالجة مع الإطارات والتقطيع وتحرير مقاطع الفيديو في تطبيق الصور Photos مباشرة. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف تحصل تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه Face ID في هواتف iPhone الجديدة على تحسينات كبيرة من خلال إستخدام مستشعر متعدد الزوايا مما يتيح إمكانية فتح الهاتف حتى عندما يكون الهاتف موضوعًا على الطاولة.

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وفيما يخص المواصفات التقنية الداخلية، فسوف تحصل تشكيلة iPhone الجديدة على المعالج Apple A13 الجديد الذي تم تطويره مع الأخذ بعين الإعتبار تطبيقات الواقع المعزز. وإلى جانب ذلك، فسوف تقوم شركة آبل أيضًا بتقديم هواتفها الذكية الجديدة بألوان باهتة إضافية.

التقرير الجديد يقول كذلك أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad جديد بحجم 10.2 إنش والذي سيحل محل iPad الحالي المُزود بشاشة 9.7 إنش. ستحصل تشكيلة iPad Pro على ترقية على مستوى المواصفات التقنية مع العلم بأنه من المتوقع أن تحصل على نفس الكاميرا المستخدمة في هواتف iPhone الرائدة. وقيل كذلك بأن شركة آبل تعمل أيضًا على نسخة إقتصادية من مكبر الصوت الذكي HomePod، ولكنها لن تكون متاحة للشراء حتى أوائل العام المقبل.