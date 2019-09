هذه هي هواتف Nokia التي ستحصل على تحديث Android 10، والهاتف Nokia 8 مفقود من القائمة

فاطمة أيت طالب - دبي - مباشرة بعدما أعلنت شركة جوجل أن الإصدار التالي من نظام الأندرويد سيحمل الإسم الرسمي Android 10 بعدما كان يُعرف بالإسم الرمزي Android Q، قامت شركة HMD Global Oy بنشر خارطة طريق تكشف لنا من خلالها عن هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث Android 10.

أولى الهواتف الذكية التي ستحصل على تحديث Android 10 هي Nokia 9 PureView و Nokia 8.1 و Nokia 7.1، وسيحدث ذلك في الربع الأخير من هذا العام. وبعد ذلك، ستقوم شركة HMD Global Oy بإصدار التحديث لكل من Nokia 8 Sirocco و Nokia 5.1 Plus و Nokia 1 Plus و Nokia 4.2 و Nokia 3.2 و Nokia 3.1 Plus و Nokia 2.2 في الربع الأول من العام المقبل. وبالنسبة للهواتف المتبقية مثل Nokia 5.1 و Nokia 3.1 و Nokia 2.1 و Nokia 1، فهي ستحصل على تحديث Android 10 في الربع الثاني من العام المقبل.

الغائب الأبرز في خارطة الطريق هذه هو Nokia 8، وعشاق شركة HMD Global Oy على شبكة تويتر لم يقوموا بإخفاء إحباطهم. قامت الشركة الفنلندية مؤخرًا بتمديد الفترة التي سيحصل فيها الهاتف Nokia 8 على التحديثات الأمنية لعام واحد، حتى العام 2020، ولكنها لم تشارك أي خطط لإحضار أي تحديثات رئيسية جديدة للهاتف مستقبلاً. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لمعرفة ما إذا كان سيتم إضافته إلى القائمة لاحقًا أم لا.