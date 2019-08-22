مايكروسوفت تفتح المجال لتجربة لعبة Minecraft Earth على أندرويد

بدأت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس فتح المجال لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد لتجربة النسخة القائمة على تقنية الواقع المعزز من لعبتها الشهيرة (ماين كرافت) Minecraft، وذلك بعد إتاحتها لمستخدمي نظام آي أو إس الشهر الماضي.

وكانت شركة البرمجيات الأمريكية قد كشفت عن لعبة (ماين كرافت إيرث) Minecraft Earth منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك بغية السماح لمستخدمي الأجهزة المحمولة بإنشاء، وعرض، وجمع عناصر اللعبة، التي تظهر كصور ثلاثية الأبعاد في العالم الحقيقي.

وقالت مايكروسوفت وقتئذ: إنها سوف تبدأ اختبار اللعبة الجديدة وفق نظام الدعوات خلال صيف 2019. وبالفعل، فقد فتحت المجال للتسجيل والاشتراك للراغبين باختبار اللعبة من مستخدمي هواتف آيفون في شهر تموز/ يوليو الماضي، والآن يمكن لمستخدمي أندرويد التسجيل والاشتراك.

وأوضحت مايكروسوفت أن لعبة (ماين كرافت إيرث) تسمح للّاعبين بجمع الموارد التي يجدونها في طريقهم كل يوم، كما سوف تسمح بالتعاون مع الأصدقاء لإنشاء المباني التي تظهر مدمجة في العالم الحقيقي.

وكانت مايكروسوفت قد استحوذت على الشركة المطورة للعبة (ماين كرافت) في عام 2015 مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي، وقد كانت تلك الصفقة هي الصفقة الكبيرة الأولى للرئيس التنفيذي الجديد للشركة وقتئذ، ساتيا ناديلا.

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وتحظى لعبة (ماين كرافت) بشعبية كبيرة حول العالم، وهي تتيح للّاعبين إنشاء عوالم افتراضية عن طريق استخدام مكعبات منقطة، تحاكي الأشياء الموجودة في العالم الحقيقي، كما تسمح بالتفاعل مع الحيوانات والمخلوقات الأخرى.

وحققت لعبة (ماين كرافت) أكثر من 1.3 مليار دولار من المبيعات خلال المدة التي بين عامي 2015 و2018، بحسب شركة الأبحاث SuperData. ومع ذلك؛ فإن مبيعات اللعبة بدأت تشهد انخفاضًا، إذ قدرت في العام الماضي بنحو 279.8 مليون دولار، مقارنةً بإيرادات عام 2015 التي بلغت 400 مليون دولار.

لذا، يعتقد أن لعبة (ماين كرافت إيرث) الجديدة تأتي لتعويض هذا الانخفاض، خاصةً بعد أن أصبحت ألعاب الواقع المعزز على الأجهزة المحمولة تشهد شعبية كبيرة، بعد إطلاق لعبة (بوكيمون جو) Pokemon Go من قِبل شركة Niantic في عام 2016.

وتمتاز لعبة (ماين كرافت إيرث) بإمكانية رسم خرائط افتراضية للشوارع، والأحياء، والحدائق العامة الموجودة في محيط المستخدم، وهذا ما يسمح له بالتفاعل مع أجسام افتراضية، مثل الصيد في المجسمات المائية، أو تقطيع الأخشاب من الأشجار، أو إطعام الحيوانات.

يُشار إلى أن اللعبة متاحة فقط لهواتف أندرويد التي تدعم تقنية الواقع المعزز، كما أنه يجب أن تعمل بالإصدار أندرويد 7 وما بعده. ويمكن لمستخدمي أندرويد الاشتراك من هنا. ويُتوقع أن تصل إلى الأجهزة خلال الأسبوع المقبل.