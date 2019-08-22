جوجل تتخلى عن الحلوى وتكشف عن اسم إصدار أندرويد القادم

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن تغيير جديد في العلامة التجارية لنظام التشغيل أندرويد التابع لها، وشمل ذلك طريقة تسمية الإصدارات الجديدة، بالإضافة إلى لون الشعار.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “على مدار العقد الماضي، أنشأت منصة أندرويد المفتوحة مجتمعًا مزدهرًا من المصنعين والمطورين الذين يصلون إلى جمهور عالمي بأجهزتهم وتطبيقاتهم. وقد توسع هذا إلى ما وراء الهواتف ليشمل: الأجهزة اللوحية، والسيارات، والساعات وأجهزة التلفاز، وأكثر من ذلك – وذلك مع أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط في جميع أنحاء العالم”.

ولجعل العلامة التجارية لنظام أندرويد شاملة ويُسهل الوصول إليها، كشفت جوجل أنها سوف تغير طريقة تسمية الإصدارات الجديدة، فبعد أن كان مهندسو الشركة منذ إطلاق أول إصدار من النظام؛ يعتمدون أسماء الحلويات حسب الترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية. ولكن هذه الأسماء لم تكن مفهومة من قِبل الجميع، وفق ما قالت الشركة.

ولأن أندرويد أصبح نظامًا عالميًا، فإن جوجل ترى أنه من المهم أن تكون أسماؤه واضحةً وذات صلةٍ للجميع في العالم. لذا، فإن الإصدار القادم من نظام أندرويد سوف يستخدم رقم الإصدار فقط بدلًا من الحلوى، أي أنه سيكون: (أندرويد 10)، بعد أن كان يُطلقه عليه في الفترة الماضية (أندرويد كيو).

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وإلى جانب تغيير طريق التسمية، قالت جوجل إنها سوف تحدث تصميم العلامة التجارية للنظام، فبعد أن حدثت الشعار واللون في عام 2014، فقد قررت الآن تقديم مظهر أكثر حداثة وسهل الوصول. ويشمل ذلك تغيير الشعار من اللون الأخضر إلى الأسود، كما غيرت لون رمز (الروبوت).

هذا؛ وسوف يبدأ استخدام الشعار المُحدَّث في الأسابيع القادم، وذلك مع إطلاق الإصدار الأحدث من النظام الذي عُلم رسميًا أنها سيكون (أندرويد 10).