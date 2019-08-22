تكنولوجيا: HMD تستعد لإطلاق إصدارها الخاص من هواتف Nokia 5G بسعر 500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط شركة HMD لإطلاق هاتف Nokia 5G خلال العام المقبل بمستوى تسعير 500 دولار تقريباً، حيث أكدت الشركة على أن الإصدار القادم من هواتف 5G يأتي بنصف السعر الذي قدمت به إصدارات 5G هذا العام.

أكد Juho Sarvikas من شركة HMD على خطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من هواتف Nokia 5G العام المقبل، والذي يأتي بمستوى تسعير أقل من الإصدارات المنافسة في الأسواق، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيأتي بعد هاتف Nokia 9.1 PureView الذي أشارت التسريبات إلى أنه سيكون أول إصدار 5G من الشركة.

ومن المقرر أن يتميز هاتف Nokia 5G بسعر 500 دولار تقريباً، وهو نصف السعر الذي تتوفر به إصدارات هذا العام غالباً، حيث تأتي إصدارات 5G من الهواتف الذكية بسعر 1000 دولار أو أكثر، كما تشير التوقعات إلى أن HMD ترغب في المنافسة بقوة في سوق هواتف 5G لتكون متاحة بتسعير جيد للجميع.

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يذكر أن هواتف 5G تحتاج غالباً إلى معالج أكثر قوة وبطارية بسعة كبيرة، إلى جانب ذاكرة وسعة تخزينية جيدة، وهو ما يؤدي إلى إرتفاع مستوى هذه الفئة من الهواتف غالباً، لذا سيكون سعر 500 دولار صفقة رابحة لهاتف Nokia 5G العام المقبل.

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