Realme تشوق لقدوم سلسلة جديدة من الهواتف الذكية في الأسبوع المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإعلان عن الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro، تستعد العلامة التجارية الصينية لإطلاق سلسلة جديدة من الهواتف. في نهاية حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme 5 Series، شوق الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth لقدوم هاتف جديد يدعى Realme XT، وهو الهاتف الذي من المتوقع أن يأتي في أوائل شهر أكتوبر المقبل مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل.

الآن، قام رئيس التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يلمح فيه إلى قدوم سلسلة جديدة من الهواتف الذكية في الأسبوع المقبل. نشر Xu Qi Chase صورة للفيلوسيرابتور وألمح إلى أن الهاتف الجديد سيقدم أداءً مُحسنًا وسيلتقط صورًا أفضل.

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نظرًا لشعبية هواتف الألعاب مؤخرًا، يمكن أن تكون السلسلة الجديدة القادمة في الأسبوع المقبل بداية دخول شركة Realme إلى هذا السوق. يمكن أن نرى المعالج MediaTek Helio G90 أو MediaTek Helio G90T اللذان أعلنت عنهما شركة MediaTek في الأونة الأخيرة على الأجهزة القادمة، ولكن هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن.

سيكون التطور الأقل إثارة هو وصول سلسلة هواتف Realme 5 Series إلى السوق الصيني. سيتعين علينا إنتظار المزيد من الأدلة التي تسبق إعلان الأسبوع المقبل لمعرفة ذلك بشكل مؤكد.