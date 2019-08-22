تكنولوجيا: ابل تقدم iPhone 11 Pro مع قلم مصغر وشاحن بتقنية الشحن السريع

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Olixar على موقعها الرسمي صور لحافظة جديدة لهاتف ابل المرتقب iPhone 11 Pro، حيث تتميز الحافظة بتصميم يدعم تثبيت قلم مصغر يأتي في محتوى الصندوق.
تظهر حافظة iPhone 11 Pro التي نشرت عبر Olixar بتصميم جلدي، مع تجويف يدعم تثبيت قلم مصغر للهاتف، وهو ما يؤكد التسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة حول خطط ابل لدعم أحد إصدارات هذا العام بقلم.
ويأتي القلم الذي يدعم هاتف iPhone 11 Pro هذا العام بحجم أصغر من الهاتف، إلا أن التسريبات لم تأتي على تفاصيل أكثر دقة حول مميزات ومواصفات هذا القلم، وما إذا كان إصدار ثالث مخصص لهاتف iPhone 11 Pro.
من جانب أخر أشير في تقرير سابق إلى أن ابل تقدم في محتوى صندوق iPhone 11 Pro هذا العام شاحن USB-C يدعم تقنية الشحن السريع، ومن المقرر إذا صحت هذه التسريبات أن ينطلق هاتف iPhone 11 Pro للمرة الأولى بشاحن مميز بتقنية الشحن السريع تستبدل به الشاحن الذي جاء بقدرة 5W مع الإصدارات السابقة.
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