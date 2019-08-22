نظام Android Q سيحمل ببساطة إسم Android 10 بعد تخلي جوجل عن الأسماء التي تستند على الحلويات

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل أن الإصدار التالي من نظام الأندرويد والمعروف حاليًا بالإسم الرمزي Android Q، سيحمل ببساطة إسم Android 10. وعلاوة على ذلك، فقد قررت الشركة أيضًا إجراء بعض التغييرات على تصميم شعار الأندرويد.

مع نظام Android 10، تتخلى الشركة عن إستخدامها لنظام التسمية الذي يستند على أسماء الحلويات. وقررت شركة جوجل القيام بهذه الخطوة لجعل أسماء إصدارات الأندرويد سهلة النُطق والفهم في المزيد من البلدان حيث لا يتحدث الجميع باللغة الإنجليزية وليسوا على دراية بالأسماء السابقة التي إختارتها شركة جوجل لمختلف إصدارات الأندرويد.

قامت شركة جوجل بإجراء بعض التغييرات أيضًا على شعار الأندرويد ورمزه. الروبوت الأخضر كان هو الرمز الذي إختارته شركة جوجل منذ إطلاق الإصدار الأول من نظام الأندرويد ليرمز إلى نظام التشغيل التابع لها. وعلى مر السنين، قامت شركة جوجل بتغيير درجة اللون الأخضر لهذا الرمز، وهذا ما قامت به الآن أيضًا.

تقول شركة جوجل أن التغيير في اللون ليس تغييرًا جماليًا فقط، فهو تغيير يتماشى مع سياسة الشركة لجعل نظام الأندرويد أكثر سهولة. اللون الأخضر السابق لم يكن مرئيًا لمن يعانون من عمى الألوان، والعمى الأخضر والأحمر هو أكثر أنواع العمى اللوني شيوعًا. عن طريق إضافة المزيد من اللون الأزرق إلى الأخضر، فإن ذلك يؤدي إلى تحسين الرؤية لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية اللون بشكل صحيح.

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قدمت شركة جوجل أيضًا بعض الألوان الأخرى التي سيتم إستخدامها جنبا إلى جنب مع الأخضر الجديد، والتي تشمل الأزرق والأزرق الداكن والبرتقالي والأبيض اللؤلؤي والأزرق الفاتح. وسيتم إستخدام هذه الألوان الجديدة في أشياء مثل الأصول المرئية والتعبئة، كما أنها مصممة لتكون مرئية بوضوح لمعظم الأشخاص مع إستكمال بعضها البعض والألوان الأخرى للعلامة التجارية لشركة جوجل.

شعار Android نفسه تم تغييره أيضًا بحيث قررت شركة جوجل إستخدام خط جديد يمتاز بالمزيد من الحواف الدائرية والإنحناءات ليتماشى مع الإنحناءات في نظام الأندرويد نفسه. أصبح رأس الروبوت الذي يرمز إلى نظام الأندرويد جزءًا من الشعار، وسيظهر إما بعد الشعار Android أو فوقه، وفقا للسياق. وبالنسبة لبقية جسم الروبوت، فقد قررت شركة جوجل التخلي عنه ليصبح بذلك الرأس هو الجزء الوحيد الذي سيكون مرئيًا الآن. وعلى ذكر الرأس، فقد تم إجراء بعض التغييرات الطفيفة عليه أيضًا.

الإنحناءات التي حصل عليها شعار Android سوف تنعكس أيضًا في جوانب أخرى من تصميم واجهة المستخدم، حيث تم دمجها في إرشادات لغة التصميم Material Design. الألوان التي جرى مناقشتها في وقت سابق سوف تظهر أيضًا بشكل بارز.

عمومًا، يمكنكم توقع رؤية هذه التغييرات في نظام Android 10 عندما يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.