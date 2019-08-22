Huawei لن تقوم بإطلاق هاتف ذكي مُزود بنظام HarmonyOS هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - نفت شركة Huawei رسميًا أنها تخطط لإطلاق هاتف ذكي مُزود بنظام HarmonyOS التابع لها في الأشهر المقبلة. تحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة Huawei، السيد Vincent Yang مع وسائل الإعلام في حدث إعلامي بنيويورك وقال أن الشركة الصينية لا تعتزم إطلاق هاتف ذكي يعمل بنظام HarmonyOS هذا العام.

ومع ذلك، أكد السيد Vincent Yang أن شركة Huawei تعتزم إطلاق منتجات ذكية أخرى مُزودة بنظام HarmonyOS الجديد، مثل التلفزيونات الذكية والساعات الذكية، وكلاهما سيصلان إلى رفوف المتاجر قبل نهاية هذا العام.

قال السيد Vincent Yang أن الشركة تريد ” الإستقرار على معيار واحد، ومنظومة واحدة “، لذلك لا توجد وسيلة لإمتلاك هواتف ذكية بأنظمة تشغيل مُختلفة. سيكون HarmonyOS عبارة عن نظام تشغيل إحتياطي سيتم اللجوء إليه في حالة إذا تفاقم الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتم منع الشركة الصينية من التعامل كليًا مع الشركات الأمريكية.

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حاليًا، حصلت شركة Huawei على تمديد إضافي يتيح لها مواصلة التعامل مع الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة جوجل لمدة 90 يومًا إضافية حتى يتم التوصل إلى حل في الحرب التجاربة المستمرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

لم نسمع حتى الآن أي شيء عن موعد إطلاق سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series من شركة Huawei، ولكن لمح السيد Vincent Yang إلى أن الهاتف الرائد المقبل للشركة سيعمل بنظام الأندرويد دون ذكر إسم الطراز. بينما من غير المرجح أن تقوم شركة Huawei بإطلاق هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام HarmonyOS هذا العام، قال السيد Vincent Yang بأنه ” لا يعرف أبدًا ” متى يمكن أن يحدث ذلك بسبب حالة عدم اليقين التي تلف القضية الإقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.