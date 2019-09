الهاتف Nokia 7.2 يظهر في صورة مسربة جديدة، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة دائرية الشكل

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، رأينا بعض التسريبات المتعلقة بالهاتف Nokia 7.2 القادم من شركة HMD Gloabl Oy، بما في ذلك الشهادات التنظيمية، والصور الحاسوبية للهاتف من الشركات المصنعة للأغطية الواقية، ونتائج الهاتف في إختبارات الأداء. ويأتي أحدث تسريب من Joachim Kuss، والذي يشغل منصب مدير الإتصالات في شركة Zeiss Group، والتي تعتبر شريك Nokia في مجال التصوير.

تم نشر التغريدة بعد حدث مع الصحافة حيث تم الإعراب عن سعادتهم بالحالة الراهنة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو على الأجهزة المحمولة. ربما بدافع الإثارة، لم يكن القصد نشر صورة الهاتف Nokia 7.2 في المقام الأول لأنه تم إزالتها منذ ذلك الحين. وكما تعلمون على الأرجح، فلا شيء يختفي بمجرد أن يصل إلى شبكة الإنترنت، وهذا ينطبق أيضًا على هذه الحالة لأنه تمكن أحد الأشخاص من تحميل الصور وإعادة نشرها.

تؤكد الصورة المعنية صحة التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فهي تؤكد لنا قدوم الهاتف Nokia 7.2 مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل مع العلم بأنه تم وضع هذه الكاميرات الثلاثة في حلقة دائرية يتواجد أسفلها مستشعر بصمات الأصابع.

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Nokia 7.2 في معرض IFA 2019 المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل جنبا إلى جنب مع الهاتف Nokia 6.2. وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن يضم الهاتف Nokia 7.2 معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB. وفي نفس الوقت، يُقال بأن الهاتف Nokia 6.2 سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، وبطارية بسعة 3500mAh.

#Nokia 7.2 First Real-Life Image

Round camera module with three cameras and LED light inside, and a Fingerprint scanner below it.#Source: Tweet Deletedhttps://t.co/jZqRMZ7U3i pic.twitter.com/wDBpzUUpXu