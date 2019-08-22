Redmi تكشف لنا عن مظهر سلسلة هواتف Redmi Note 8 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد سبعة أيام فقط، سنرى خليفة سلسلة هواتف Redmi Note 7 Series. عرضت العلامة التجارية الفرعية التابعة لشركة Xiaomi الهاتف Redmi Note 8 في فيديو تشويقي مع فرقة روك موسيقية حيث تقول قارعة الطبول ” يُمكنك رؤية المزيد من العالم الجميل ” مع كاميرا 64 ميغابكسل، والتي من المتوقع أن تكون جزءًا من الهاتف Redmi Note 8 Pro. ألقي نظرة على هذا الفيديو أدناه :

إذا كان التاريخ 29 أغسطس يبدو مألوفًا، فذلك لأن Redmi تستعد أيضًا على الأرجح للإعلان عن تلفازها الذكي الأول والذي سيمتاز بحجم 70 بوصة في نفس التاريخ. وستقوم الشركة الصينية بالكشف عن هاتفين على الأقل على خشبة المسرح، ويتعلق الأمر هنا بكل من Redmi Note 8 و Redmi Note 8 Pro، ولكن لا تزال الإختلافات بين هذين الجهازين غير معروفة على نحو مؤكد.

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يجب أن تظهر المزيد من التفاصيل حول الميزات والمواصفات في الأيام القليلة القادمة، ولكننا نعتقد بأن الهاتف Redmi Note 8 Pro سيكون الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يضم المستشعر الذي تبلغ دقته 64 ميغابكسل، بينما من المتوقع أن يكتفي الهاتف Redmi Note 8 العادي بإستخدام مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.