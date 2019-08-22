HMD Global Oy تعتزم جلب هاتف Nokia متوافق مع شبكات 5G بسعر معقول في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تعمل هواتف 5G مثل Galaxy S10 5G و Huawei Mate 20X 5G على التوسع ببطء إلى المزيد من المناطق حول العالم، إلا أن أسعارها مُرتفعة للغاية. ووفقا لمُقابلة جديدة مع كبير مسؤولي المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas، فقد أوضح بأننا سنرى هاتف Nokia يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بسعر معقول في العام المقبل.

أوضح السيد Juho Sarvikas أن شركة HMD Global Oy ترى فرصة لجلب تكنولوجيا 5G لجمهور أوسع وستبدأ بذلك مع خفض تكلفة الهاتف. الهدف النهائي هو جلب هاتف 5G بنصف سعر هواتف 5G المتوفرة في السوق حاليًا. تعمل شركة HMD Global Oy عن كثب مع شركة كوالكوم لتطوير الهاتف كما تُجري محادثات مع شركات الإتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز تواجدها في بلاد العام سام.

بالتأكيد سيساعد هاتف 5G مُنخفض السعر في رفع معدل تبني هواتف 5G. في الوقت الراهن، هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يحصلون على تغطية 5G، وهؤلاء الأشخاص بحاجة إلى إنفاق قدر كبير من المال للإستفادة من هذه التقنية.